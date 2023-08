Alfonso Signorini, arriva il no secco all’ultimo minuto proprio da parte sua | Non c’è speranza per il Gf Vip

Nuovi grattacapi per il conduttore Alfonso Signorini a causa dell’ennesimo rifiuto in vista del Grande Fratello: l’ultimo retroscena.

Confezionare la prossima edizione del Grande Fratello non si sta rivelando una facile impresa per Alfonso Signorini.

Il conduttore deve fare infatti i conti sia con le direttive della rete e di Pier Silvio Berlusconi che non ammette errori, sia con le trattative che si stanno rivelando complicate.

Se da un lato infatti influencer e tiktoker vorrebbero entrare in casa ma i vertici della rete sono contrari, dall’altro ci sono coloro che Berlusconi vorrebbe in casa ma che a quanto pare hanno altri progetti da portare a termine.

Tra questi vi è un volto noto finito al centro di un piccolo giallo ma una persona molto vicina al profilo in questione ha deciso di rivelare come stanno davvero le cose.

Alfonso Signorini, grandi difficoltà per il GF: cosa viene fuori

Dopo essersi visto rifiutare dai vertici della rete una prima lista di nomi per la prossima edizione del Grande Fratello, il noto conduttore si è subito messo a lavoro per trovare delle valide alternative nel minor tempo possibile. Sono emersi alcuni profili in tal senso e tra questi i nomi di Manuela Arcuri, Antonella Rettore, Fiordaliso e Giuseppe Cruciani. Profili che però a quanto pare non sembrano intenzionati a prendere parte al reality.

Una lista che si allunga di giorno in giorno ed anche di recente si è aggiunto un nuovo nome ossia quello di Sara Croce. L’ex Bonas di Avanti un altro è finita al centro di un piccolo giallo in quanto qualche addetto ai lavori ha ipotizzato un tentativo da parte della ragazza finito male. Di recente invece la madre della modella ha dato una spiegazione completamente diversa.

Sara Croce, la verità sul provino per il GF: parla sua madre

La madre della giovane modella ha di recente parlato ai microfoni di Tag24 ed ha rivelato come non sia stata sua figlia a presentarsi ai provini. Al contrario la ragazza sarebbe stata contattata dagli autori: “È stata contattata, ha fatto il provino ed è piaciuta subito. Era stata anche scelta ma lei ha detto di no“.

La donna ha poi aggiunto: “Le hanno offerto anche più soldi ma lei ha in testa un progetto a lungo termine. Ha paura di non avere sbocchi una volta fuori da lì“. Stando a questa versione quindi la Croce non sarebbe stata scartata dalla redazione ma avrebbe scelto lei di non accettare la proposta. Una storia particolare soprattutto per la parte economica ma che Sara e sua madre continuano a sostenere.