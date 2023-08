Ricordate Elisabetta Ferracini e Mauro Serio di Solletico? Erano sulla cresta dell’onda poi uno dei due è stato travolto dalla disgrazia

Per tanti anni ci hanno fatto compagnia alla conduzione di Solletico, poi sono scomparsi dalla TV, i bravi Elisabetta Ferracini e Mauro Serio. Che cosa fanno oggi?

Gli adulti odierni di certo ricorderanno con piacere e un pizzico di sana nostalgia un programma TV che seguivano quando erano piccini e che andava in onda il pomeriggio su Rai Uno, che ha riscontrato sempre un gran successo di pubblico.

Stiamo parlando di Solletico, che è andato in onda sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini dal 21 marzo 1994 al 23 giugno 2000.

I bimbi di allora si divertivano tantissimo grazie a cartoni animati e serie TV, tra cui citiamo Spiderman e Zorro, ma anche per via dei quiz e giochi interattivi che erano un vero spasso. Elisabetta Ferracini e Mauro Serio, i suoi bravissimi e simpatici conduttori hanno vissuto un periodo di grandissima fama.

In particolare lei dal 1994 al 1998, quando l’ha condotto, dal momento che è diventata una star del Piccolo Schermo. Lui invece ha poi proseguito la sua avventura a Solletico affiancato dalla bellissima Irene Ferri, lanciatissima più che mai come attrice. Elisabetta è di recente tornata tristemente agli onori della Cronaca per la perdita del marito Pier Francesco Forleo, nonché noto dirigente Rai.

Elisabetta Ferracini, cosa fa oggi

Lei è figlia della splendida Mara Venier, che l’ha messa la mondo quando era ancora giovanissima con l’attore Francesco Ferracini, che ha lasciato questo mondo nel 2016. Ely ha uno splendido rapporto non solo con la tanto celebre mamma, ma anche anche l’ex marito Jerry Calà, nonché con l’attuale consorte, ovvero l’affascinante Nicola Carraro.

È molto attiva sui Social, in particolare su Instagram e collabora con associazioni e Onlus, che riguardano per lo più i bambini. Inoltre è richiestissima pure in veste di testimonial. Si è occupata nel corso del tempo nuovamente di conduzione, ma per lo più si occupa ora del ruolo di mamma del suo Giulio, nato nel 2002, nel corso della relazione con Carlo Longari. Purtroppo è proprio lei ad essere stata travolta dalla disgrazia recentemente, per aver perso il marito, Pier Francesco Forleo. E Mauro che fine ha fatto?

La vita di oggi di Mauro

L’uomo si è ritrovato con la sua celebre collega per una reunion nel 2021. Dopo la sua vincente esperienza di conduttore TV che l’ha anche portato a condurre Lo Zecchino D’Oro e Giochi Senza Frontiere, si è dato alla recitazione, che è stato per la verità il suo rimo grande amore. L’abbiamo visto in serie di successo come La Ladra, Un Passo Dal Cielo 2, Nero Wolfe, La Strada Di Casa e Io Sono Mia.

Attivissimo è anche in Teatro, così come sui Social, in particolare su Instagram. Mauro si è anche realizzato dal punto di vista privato. Si è sposato e ha due figli che si chiamano Rocco e Nina. Oggi non ha più i capelli lunghi e neri corvini, ma bianchi. Porta sovente un bel pizzetto ed è sempre molto affascinante e ricco di talento.