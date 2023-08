Clizia Incorvaia, il tradimento è arrivato come un fulmine a ciel sereno: la terza persona è famosissima, la conoscete tutti

Clizia Incorvaia, terribile doccia fredda per i suoi numerosissimi estimatori. Si parla di tradimento che fa ancora male. Chi è il terzo incomodo? Un vera star.

Indubbiamente deve la sua fama al GF Vip la bellissima Clizia Incorvaia. Sono passati ormai diversi anni da quando ha varcato la famosa porta rossa, ma da allora non è più uscita dall’incessante chiacchiericcio che riguarda il suo privato, che mai e poi mai tale riesce a rimanere.

Del resto lei ha iniziato una conoscenza, diventata poi una relazione e un bel fidanzamento con il ben più giovane Paolo Ciavarro.

Allora lui era tornato single dopo la conclusione di una storia d’amore di una sua coetanea. Lei aveva da poco concluso il suo matrimonio con il leader della Vibrazioni, l’affascinante Francesco Sarcina e non si erano nemmeno lasciati molto bene. I due avevano messo al mondo la piccola Nina, che oggi vive a Roma insieme alla mamma e al fratellino Gabriele, che ha da poco compiuto un anno di vita.

Per la coppia Incorvaia-Ciavarro si parla di nozze, per la gioia dei loro estimatori. Diciamo pure se fino a qualche mese fa si trattava solo di mero chiacchiericcio, ora sarebbero state messi metaforicamente parlando su piatto d’argento dalla stessa imprenditrice digitale moltissimi indizi volti a farci pensare che le nozze siano imminenti.

Clizia Incorvaia, il tradimento che fa male

Quello indubbiamente più forte e che è balzato agli occhi fin da subito è la sua scelta decisamente convincente di realizzare degli scatti molto particolari, poi condivisi sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui la possiamo ammirare in tutto il suo splendore con indosso uno splendido costume bianco candido, sul quale è impressala scritta The Bride, ovvero La Sposa.

La stessa ha anche, scritto l’identico messaggio a didascalia del post. In questa estate 2023 ci sta deliziando poi con tantissime foto insieme al compagno in versione luna di miele. Chiaramente i fan non vedono l’ora di saperne di più sulle loro nozze, compresa la data. Tuttavia ora però si parla della presenza di un terzo incomodo che avrebbe creato un triangolo. Una vera star del Grande Schermo. Fuori il nome.

Il triangolo con Scamarcio che viene dal passato

In realtà i sostenitori di Clizia e Paolo possono tirare un sospiro di sollievo perché si parla del passato sentimentale della bella Incorvaia. Come già detto, lei è stata sposata anni fa con Francesco Sarcina. Ed è lui ad aver parlato di tradimento nei suoi confronti, quando però i due erano ancora sposati.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, il cantante ha spifferato che lei lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, che è stato tra l’altro il testimone di nozze di lui e che considerava da tempo uno dei suoi più grandi amici, se non il migliore. Lui l’ha definito come un fratello. In ogni caso poi l’influencer ha negato ogni cosa e soprattutto di aver avuto una relazione con il noto attore.