Amadeus beccato in flagrante a baciare la famosissima: povera Giovanna, ‘tradita’ pubblicamente

Amadeus non può negare. Beccato in flagrante a baciare una bellissima donna. La reazione della sua Giovanna.

Ormai non c’è più alcun dubbio in merito, è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, il conduttore Rai e non solo tra i più amati dagli italiani di ogni età.

A febbraio 2o24 lo vedremo per l’ultima e quinta volta consecutiva nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico del Festival Di Sanremo.

Ci sta già lavorando a spron battuto da tempo e saranno tanti i cambiamento in questa nuova edizione. Il primo riguarderà il regolamento, come ha dichiarato lo stesso durante vari collegamenti con il TG1. A settembre 2023, che è ormai alle porte, Ama tornerà a farci compagnia con I Soliti Ignoti e poco dopo lo farà anche con Affari Tuoi. I fan dunque stanno già contando i giorni che li separano dal ritorno in TV del loro beniamino.

Ama è un uomo vincente non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Da moltissimi anni è sposato con la bellissima Giovanna Civitillo, che da tantissimo tempo mancava dalla TV. Difatti la donna ha atteso che il figlio José crescesse prima di ritornare a lavorare sul Piccolo Schermo come inviata per svariati programmi.

Amadeus beccato in flagrante a baciare la famosissima

I due sono indubbiamente molto complici e uniti anche sul lato professionale. A dimostrazione di ciò avevano anche creato un profilo in comune su Instagram. Tuttavia poi, il buon Sebastiani, grazie all’aiuto di Chiara Ferragni, che lo ha accompagnato nella scorsa edizione di Sanremo, nella prima e ultima puntata ha deciso di aprire un suo profilo singolo, che ha riscontrato subito un ottimo successo.

Il conduttore però ora è stato beccato, o meglio colto in flagrante, a baciare una magnifica donna del mondo dello spettacolo. È una grande attrice sia del Piccolo che del Grande Schermo, oltre che una modella molto richiesta. Ha pure di recente dato alle stampe dei libri di successo, affermandosi anche come scrittrice. Sentimentalmente parlando è legata ad un famoso e bellissimo attore, con il quale ha messo al mondo due bambine. Avete capito di chi si tratta?

Il bacio con Rocìo e la reazione di Giovanna

Della bellissima Rocìo Morales, che è stata ospite sul palco del Teatro Ariston nel corso dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. L’attrice ha inscenato una prova di un bacio cinematografico con lo stesso Amadeus. L’uomo però non si è spostato in tempo e così gli è giunto un bacio a stampo in bocca. La clip della gag è diventata virale ed è stata condivisa a spron battuto sui Social e non solo.

La moglie Giovanna, seduta in prima fila, non ha potuto fare a meno di ridere. La cosa è stata uno scherzo ordito da Sebastiani e anche la Morales è logico che abbia finto di prendersela, sebbene avrebbe voluto ridere anche lei. I fan di Amadeus e della Civitillo possono dormire sonni tranquilli, dal momento i due sono più innamorati che mai e stanno trascorrendo un’estate ricca di relax e di tanto amore.