Caso Barbara D’Urso, una nota collega denuncia: “Un trattamento violento” | Chi è il mostro

La conduttrice Barbara D’Urso è finita al centro di un vero e proprio caso: le dichiarazioni durissime di una sua collega.

Il nome di Barbara D’Urso da qualche settimana ormai infiamma il mondo dello spettacolo e per un motivo molto importante.

La conduttrice è infatti stata tagliata fuori dalla prossima stagione televisiva e non sarà al timone della nuova edizione di Pomeriggio 5.

Inoltre, la decisione della Mediaset è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per la conduttrice che si è lasciata andare ad alcune accuse. Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno scatenato l’opinione pubblica e non solo.

Una nota collega della D’Urso ha infatti di recente rilasciato una durissima intervista in merito al caso più caldo del momento.

Barbara D’Urso, il suo addio è un caso: i dettagli

Quando la Mediaset ha annunciato la decisione di non confermare la D’Urso, nel comunicato ha parlato di un accordo congiunto. In un secondo momento però la conduttrice è intervenuta per dire la sua sottolineando invece di non aver mai raggiunto alcun compromesso con la rete. Inoltre ha anche indicato il motivo dietro questa decisione, ossia l’eccessivo trash, non veritiero.

Una brutta storia quindi che ha infiammato l’opinione pubblica con i telespettatori che da settimane attendono di scoprire dalla D’Urso tutti i dettagli di questa storia. Intanto però la decisione della Mediaset ha diviso anche alcuni colleghi della conduttrice e tra questi Alda D’Eusanio che si è lasciata andare a dichiarazioni durissime.

Alda D’Eusanio, le sue parole sul caso D’Urso: frasi durissime

Nel corso di una sua recente intervista ai microfoni di TAG24, la D’Eusanio ha parlato delle grandi novità di casa Mediaset. Tra queste la decisione di non confermare la D’Urso ed in merito ha dichiarato: “Non me lo aspettavo in modo così deciso. Penso sia stato un trattamento un po’ violento. Non so poi come sono andati i fatti. Però bisogna considerare che la D’Urso ha fatto molto per la Mediaset, ha lavorato per tanti anni”.

La nota scrittrice e conduttrice ha poi aggiunto: “Il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro. Una cacciata un po’ dura, un fine rapporto non consensuale”. Secondo la conduttrice non era quindi necessario usare dei modi così netti e duri nei confronti della collega che in tutti questi anni è senza dubbio entrata nella lista dei volti storici della rete televisiva guidata da Pier Silvio Berlusconi.