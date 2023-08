Ilary Blasi, la confessione inaspettata su Totti e Noemi: “Tutti i giorni succede che…” | Solo lei ha avuto il coraggio di dirlo

Ilary Blasi, a distanza di tanto tempo arriva la confessione decisamente inaspettata su Noemi. “Tutti i giorni succede che…”, parole che lasciano perplessi.

Fanno ormai coppia fissa da più di un anno l’ex Numero 10 della Roma e Noemi Bocchi. La loro storia ha fatto all’inizio molto discutere, anche perché lei è stata la donna con cui Francesco è stato avvistato allo Stadio Olimpico, quando ancora era sposato. Da allora il chiacchiericcio si era fatto sempre più incessante e lei era stata additata come la sua nuova compagna.

Si era dunque iniziato a mormorare della fine del suo matrimonio con la Blasi. La conduttrice romana allora era corsa in TV dall’amica Silvia Toffanin a rassicurare i loro estimatori, negando ogni cosa. Tuttavia è arrivata poco dopo la doccia fredda con l’annuncio ufficiale della fine del loro matrimonio, nel corso del quale erano nati ben tre figli, quali Christian, Chanel e Isabel.

Noemi poi è sempre più uscita allo scoperto, vivendo infine alla luce del sole la sua storia con il Pupone. Ilary ha poi vissuto un’estate 2022 da single, dove non ha mancato di deliziare i suoi estimatori con numerosi scatti in costume da bagno, che ha poi condiviso su Instagram.

Pian piano è riuscita anche lei ad aprire nuovamente il suo cuore, che oggi batte più forte che mai per Bastian Muller.

Ilary Blasi e la confessione inaspettata sulla Bocchi

La neo coppia ora ha anche trascorso una dolce vacanza in Brasile. I due fanno sul serio e ci sono già state le presentazioni ufficiali tra familiari e amici. Tra l’altro i figli di Ilary e Francesco pare che vadano parecchio d’accordo sia con Bastian che con Noemi. Ciò è chiaramente motivo di grande tranquillità e felicità per entrambi i famosissimi genitori, molto amati dagli italiani.

Ad ogni modo ha lasciato il classico amaro in bocca ai più il loro addio, essendo apparsi per tanto tempo come una coppia unita, complice e innamorata. Tuttavia c’è da dire che era già da tantissimo tempo che si mormorava di crisi di coppia tra di loro. Voce che poi si è rivelata tristemente vera. Ora spunta fuori una confessione inaspettata della Blasi sulla Bocchi, che solo lei ha avuto il coraggio di rivelare. Lo ha fatto ai microfoni di Verissimo, in presenza della Toffanin.

La confessione di Ilary in TV

Silvia ha iniziato il discorso dicendo che a Francesco, allora ancora marito di Ilary, era stata associata una ragazza di nome Noemi. A quel punto ha chiesto alla conduttrice dell’Isola Dei Famosi se per caso la conoscesse. La sua risposta è stata da manuale. “No, io non la conosco.“. Tuttavia è la prosecuzione che ha lasciato senza parole i telespettatori.

“Lui l’ha incontrata forse a un centro sportivo, gli ha chiesto una foto con il figlio ma, questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito, ogni giorno lui fa foto, autografi…”. Insomma, questa è la versione che ai tempi aveva dato la Blasi, dopo che erano uscite alcune fotografie che ritraevano la Bocchi piuttosto vicina a Francesco e che insinuavano che tra i due ci fosse in ballo una frequentazione. Ovviamente oggi sappiamo che non è affatto così.