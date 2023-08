Antonella Clerici, nella sua casa nel bosco ‘vive’ anche lei ma nessuno lo sa: il suo segreto è ormai trapelato

Antonella Clerici ha anche lei un incredibile segreto. Ormai non è più tale, dal momento che è trapelato. Che cosa nasconderebbe nella sua casa nel bosco.

È praticamente quasi tutto pronto per il suo attesissimo ritorno in TV, che avverrà a settembre 2023, dunque tra non molto. Nel frattempo, la meravigliosa Antonella Clerici, che è tutt’ora una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, si sta godendo un lungo e meritato periodo di relax.

Lo sta facendo in compagnia del suo affascinante compagno Vittorio Garrone, della figlia Maelle e dei suoi amori di pelo. Per farlo sta puntando sul buon cibo e sulla comodità, anche per quel che concerne i suoi outfit, mostrandosi sui Social in tenute casual e senza make-up. Lo ha rivelato la stessa senza alcun indugio sul suo Profilo Ufficiale Instagram, dove è molto attiva.

Non mancano infatti i suoi racconti di viaggio e delle sue vacanze, che sono una vera coccola per l’anima per i suoi numerosissimi estimatori.

Estimatori che la vedranno tornare a breve saldamente al timone del suo È Sempre Mezzogiorno insieme ai suoi amici chef. A novembre 2023 potranno poi deliziarsi con la nuova edizione di The Voice Kids, in prime time su Rai Uno.

Antonella Clerici, il suo segreto è trapelato

Certamente poi avremmo a stretto giro notizie anche per quanto concerne la longeva edizione Senior. Oltre ad andare in giro per l’Italia e per il mondo, la Clerici ama moltissimo rilassarsi nella sua a casa nel bosco, che ci mostra sovente sui Social. Qui ama ricaricare le pile dopo tanto lavoro, sfogliando un libro o una rivista, in salotto, nella veranda o nel vasto giardino.

Non disdegna nemmeno trascorrere molto tempo ai fornelli, così come nel bosco circostante, per fare tante lunghe e rilassanti passeggiate, soprattutto in compagnia dei suoi amatissimi cani. Tuttavia nella sua dimora c’è anche un angolo, o meglio uno spazio, ove lei trascorre per la verità parecchio tempo per il suo benessere, sia fisico che psicologico. Ora il segreto è stato svelato.

Che cosa nasconde nella sua casa nel bosco

Si tratta di una palestra casalinga della quale certamente lei avrà fatto ampio uso anche con l’arrivo della pandemia e dei vari lockdown che si sono susseguiti. È dunque anche questo il segreto, insieme a tante passeggiate all’aria aperta e alla presenza di una dieta sana e controllata, se la Clerici è in super forma. Lei si è anche mostrata in alcuni scatti in tenuta sportiva, tutta intenta a compiere esercizi.

Questa è certamente una versione inedita della conduttrice Rai, che tuttavia non ha mai nascosto i suo amore per lo sport. Tant’è che, come in molti ricorderanno, lei si è in primis fatta conoscere ad ampio raggio in veste di giornalista sportiva, soprattutto in ambito calcistico. È dunque tornata al suo grande e indiscusso amore.