“Tragica e oscura storia”: doccia gelata per la Royal Family viene fuori solo ora | Chi è la bestia

Siamo sempre stati abituati a vederli numerosi e molto coesi, ma da poco qualcosa è cambiato. Niente è più come prima.

In tutte le occasioni ufficiali, li abbiamo visti in tanti, uniti e felici, soprattutto nel momento della celebre balconata in occasione di matrimoni, giubilei e incoronazioni. Dalla morte della regina Elisabetta II, si avverte aria di cambiamento: il nuovo re, Carlo III ha parlato di “monarchia snella”, e non ha perso tempo per attuare le sue grandi idee.

Il giorno dell’incoronazione del re, nel momento del saluto ai sudditi dal grande balcone di Buckingham Palace, Carlo è apparso con al suo fianco la regina Camilla, a sinistra il figlio William con la principessa del Galles e i principini George, Charlotte e Louis. Gli altri sono tutti componenti della royal family che lavorano a stretto contatto con la Corona.

L’assenza più evidente è quella dell’altro figlio del re, il principe Harry, il quale era presente alla cerimonia di incoronazione, ma non è chiaro il motivo per cui non fosse su quel balcone nel momento del saluto del nuovo re. Inoltre è arrivato a Londra in solitaria, senza la moglie e i bambini, rimasti a Los Angeles. L’altro assente è il fratello minore del re, Andra, il duca di York.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, ha rivelato alcuni dettagli che sono trapelati dal modo in cui sono apparsi sul balcone i membri della famiglia reale: non si tratta di una coesione vera dalla quale Harry è stato escluso. “La composizione di questa rappresentazione di [monarchia] snella sul balcone sembra uno di quei sorrisi a cui mancano molti denti“. A cosa si riferisce?

La “guerra” verso i duchi di Sussex

Le dimissioni del principe Harry e Meghan hanno fatto scalpore, e ancora oggi sono considerate uno scandalo. Eppure la Corona, prima con la regina Elisabetta II, poi con re Carlo III, è riuscita sempre a difendersi dignitosamente dagli attacchi mediatici dei duchi di Sussex. L’Express parla di “muro di silenzio” per indicare la strategia che hanno attuato i reali d’Inghilterra per evitare altre polemiche.

Ciò che spicca maggiormente sono i vuoti che si vedono tra una persona e l’altra, perché i reali appaiono distanti tra di loro. “Le distanze richiamano alle mente le persone che mancano. Carlo una volta aveva una madre, un padre, un fratello, un figlio e la famiglia del figlio con cui interagire. Ognuno di questi spazi vuoti sembra ora raccontare la sua tragica e oscura storia” ha spiegato Judi James. Questi “buchi” sono eloquenti, e non sono necessarie altre spiegazioni. Ma che piani ha Carlo III per ricostruire la sua monarchia?

Cosa sta accadendo?

Dal momento in cui Carlo è diventato re del Regno Unito, ha fatto delle scelte alquanto sindacabili. Il giorno della sua incoronazione, al momento dell’affaccio al balcone di Buckingham Palace, abbiamo visto una piccola famiglia e un balcone svuotato. Mancavano, oltre a suo figlio e suo fratello, numerosi volti della famiglia reale, meno conosciuti ma comunque di spicco, come le principesse Beatrice ed Eugenia e Zara Tindall, figlia della principessa Anna. Ai tempi della regina Elisabetta II, tutti i parenti reali in vita erano coinvolti nel saluto.

Inoltre apparivano molto più entusiasti e sereni: con la figura della regina al centro, si leggeva negli sguardi di tutti l’orgoglio della realizzazione di una grade e numerosa famiglia unita, e si aveva l’impressione che, ogni volta che arrivava il momento del saluto, avessero interrotto una bellissima festa per uscire a vedere chi ci fosse davanti al palazzo reale. Carlo invece ha scelto di “snellire” la monarchia, escludendo dalle balconate tutti i parenti che non lavorano per la Corona. Ciò che appare oggi al popolo, sembra quasi una formazione di una squadra pronta a difendere con unghie e denti la monarchia. Il problema a quanto pare non riguarda solo Harry e Andrea. Non ci resta che attendere un cambiamento quando William diventerà re, sperando di rivedere la famiglia Windsor insieme a tutti gli altri parenti più lontani.