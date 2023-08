Questa bambina con il caschetto castano oggi è biondissima ed è una delle donne più amate dagli italiani: nessuno indovina chi è

Qui era soltanto una bellissima bambina, dotata di un caschetto castano. Da tempo è una delle più amate in TV. Avete capito chi è?

Certamente ne è passato di tempo da questo bellissimo e delizioso scatto, che vede come indiscussa e splendida protagonista una bella bambina. Ha i capelli tagliati a caschetto di color castano e la frangetta alquanto storta. Qui non è da sola ma in dolce compagnia. La vediamo infatti insieme al suo affascinante e adorato papà.

Chiaramente lo scatto preso in esame appartiene al classico album di famiglia in versione cartacea, che ognuno di noi possiede nella propria casa, magari in soffitta o in un cantina.

Tanto più che, da diversi anni a questa parte, è diventata una vera e propria moda mostrarlo sui Social che, si sa, sono diventati una vera e propria vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip.

In ogni caso c’è da dire che sono proprio quest’ultimi a farne ampio sfoggio e donare in maniera generosa ai loro followers molti momenti appartenenti al passato, quando erano lontani dal successo e molto piccini. La bimba presente nella foto non è nata in Italia, ma ha trovato nel nostro Paese non solo i grandi amori della sua vita, ma anche il successo a livello professionale.

Oggi è tra le più amate dagli italiani

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e soprattutto televisivo quando era giovanissima, diciamo poco più che maggiorenne. Ben presto è riuscita a conquistare i cuori degli italiani in nome della sua ragguardevole bellezza, del suo innegabile talento e del suo fisico da 10 e lode. Opera da tempo nelle Reti Mediaset e sta pensando alla nuova e attesa stagione del suo show.

È una showgirl amatissima e molto stimata anche dalle sue colleghe. È tuttavia anche molto chiacchierata per la sua vita privata che è stata alquanto turbolenta. Ha già alle sua spalle ben due matrimoni conclusi con tanto di prole. Dulcis in fundo è anche diventata una nonna rock. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si tratta della splendida Michelle Hunziker

Sì, si tratta proprio di lei, della divina Michelle Hunziker, che ora si sta godendo a pieni polmoni le sue meritate vacanze estive in compagnia dei suoi cari e dei suoi amici. L’artista è più in forma che mai e si dichiara single. Vuole dedicarsi pienamente al suo ruolo lavorativo televisivo e imprenditoriale, nonché al suo ruolo di mamma e di neo nonna.

Lei è letteralmente pazza del nipotino Cesare e non sono poche le immagini, nonché i video, sui Social che la ritraggono assai emozionata in sua compagnia. Nel frattempo continua a deliziare i suoi fan, soprattutto sul Profilo Ufficiale Instagram, con scatti che la ritraggono per lo più in bikini. Ovviamente si meritano subitaneamente tanti cuoricini palpitanti e commenti lusinghieri, visto che lei è sempre al top.