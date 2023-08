Kate Midddleton, non è per nulla carina ed affettuosa: qualcuno ha spiattellato com’è veramente nell’intimità

L’attuale principessa del Galles è pronta a difendere la monarchia con unghie e denti: ecco cosa è accaduto a Buckingham Palace.

La conosciamo tutti con il nome di Kate, ma il suo nome completo è Catherine Elizabeth Middleton. Dal 2011 è la moglie del principe William, primo figlio dell’attuale re d’Inghilterra Carlo III, e quindi erede al trono. Con l’incoronazione di suo suocero, è diventata la principessa del Galles, titolo appartenuto in precedenza a Lady Diana Spencer, madre defunta di William.

Nasce nel mese di gennaio del 1982 a Reading, ma trascorre l’infanzia a Bucklebury, insieme ai genitori e alla sorella Pippa. Dopo aver trascorso un breve periodo a Firenze per studiare l’italiano dopo il diploma di maturità, si iscrive alla facoltà di storia dell’arte all’Università di St Andrews, in Scozia, ateneo frequentato anche dal principe William. Il colpo di fulmine è avvenuto durante una sfilata di moda organizzata dall’università nel 2001.

Per tutto il primo decennio del nuovo millennio, i due si frequentano e formano una coppia fissa, ma senza mai ufficializzare la relazione, fino al 2010, anno in cui la casa reale britannica annuncia il fidanzamento del futuro erede al trono. Dopo le nozze, celebrate ad aprile 2011, la coppia ha avuto tre splendidi bambini, George, Charlotte e Louis.

Kate è sempre stata molto fedele alla Corona e rispetta in maniera rigorosa il protocollo reale, dall’abbigliamento al modo di salutare i sudditi. Recentemente ha scelto di uscire dagli schemi per difendere in prima linea la casa reale, con tutti i mezzi che ha a disposizione. Sembra che la pazienza della principessa sia arrivata al limite.

Cosa è accaduto a Kate Middleton

Come ben sappiamo, il fratello minore di William, ovvero il principe Harry, ha rilasciato pesanti accuse verso la sua famiglia d’origine. A sostenerlo c’è la moglie, Meghan Markle, attuale duchessa del Sussex. Tra tutti i membri della famiglia reale, sembra che Kate sia stata quella più ferita in assoluto, in quanto è stata accusata di essere stata la causa scatenante che ha fatto allontanare i duchi di Sussex dalla Corona.

Kate ha sempre mantenuto un dignitoso silenzio, accusando il colpo ma senza rispondere alle provocazioni. Adesso però non vuole più rimanere a guardare cosa accade, ma è disposta ad agire pur di difendere la famiglia reale e tutti i parenti del marito che l’hanno accolta in maniera calorosa tredici anni fa.

Le accuse di Harry

Poco tempo fa è arrivata una chiamata a Buckingham Palace da parte di Harry: chiedeva una “tregua” dalla guerra mediatica che va avanti da anni. I duchi di Sussex hanno scelto di allontanarsi dalla Corona in tutti i sensi, tanto da essersi trasferiti a Los Angeles. Nella loro lussuosa villa, hanno tenuto un’intervista fatta da Oprah Winfrey, durante la quale si sono lasciati andare a rivelazioni inedite che hanno scatenato il caos. I reali d’Inghilterra sono stati accusati di bullismo e hanno portato Meghan sull’orlo del suicidio, quando era in attesa del primo figlio Archie.

Inoltre Harry si è scagliato contro Kate, definendola la causa dell’allontanamento di William. I due fratelli avevano promesso alla madre (Lady Diana) di essere sempre uniti nonostante tutti gli ostacoli che avranno incontrato nella vita. Invece Harry ha scritto nel suo libro Spare che ha dovuto dire addio al fratello quando quest’ultimo ha sposato la Middleton. La richiesta del duca di Sussex non è stata accolta, perché Buckingham Palace teme una seconda edizione del libro del principe, dove potrebbero essere rivelati altri dettagli. Ma Kate ha dichiarato che, se questo dovesse accadere, sarà pronta a difendere la monarchia con tutte le sue forze.