Lino Banfi con le lacrime agli occhi: dopo la morte della moglie un’altra disgrazia | “Aiutatemi”

Appello a sorpresa del noto attore Lino Banfi disperato a diversi mesi dalla scomparsa di sua moglie: ecco cosa ha richiesto.

L’attore Lino Banfi ha in tutta la sua carriera conquistato il pubblico con i suoi film ma anche con l’ironia che ancora oggi mette in tutto quello che fa.

Da qualche mese a questa parte però deve fare i conti con un momento difficile e legato ad un lutto importante.

Lo scorso mese di febbraio e dopo una lunga malattia è infatti scomparsa sua moglie Lucia Zagaria. La sua morte ha messo fine alla loro unione che durava dal lontano 1962 e fatta di amore, rispetto, di sacrifici e traguardi fatti e raggiunti insieme

A diversi mesi di distanza da quel momento per lui difficilissimo, le cose non sono migliorate molto ed anzi l’attore ha in tal senso deciso di fare un appello.

Lino Banfi, il momento che sta vivendo: spunta il suo appello

Dal punto di vista professionale non ci sono problemi per il noto attore che di recente è tornato sul set. Come se non bastasse in Rai sembra prendere piede la possibilità di un ritorno sul piccolo schermo della fiction Un Medico in Famiglia. Al momento si tratta solo di una clamorosa ipotesi che ha però già mandato in tilt i fan. Se quindi il lavoro sembra regalare gioie, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua sfera privata.

Dopo una lunga lotta contro l’alzheimer che Banfi ha combattuto con la moglie Lucia, la donna è infatti scomparsa lasciando un vuoto incolmabile. L’attore sente ogni giorno la mancanza della sua compagna di vita ed è per questo che ha deciso di fare un vero e proprio appello ma vediamo di cosa si tratta.

Lino Banfi, la confessione su sua moglie: di cosa ha bisogno

Il profilo SuperGuidaTv ha riportato di una recente intervista del noto attore ai microfoni de Il Corriere della Sera. Parlando della moglie Banfi ha rivelato: “Aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlare bene di me con la gente giusta e infatti mi stanno arrivando altre richieste di lavoro“.

Secondo il noto attore quindi la moglie è impegnata in prima linea anche adesso per lui e per il suo lavoro e i frutti si vedono. Adesso però Banfi sente la necessità di rivederla e chissà se riuscirà a farlo dopo questo sfogo.