Raimondo Todaro disperato: la donna l’ha cacciato di ‘casa’ | Ha dovuto impacchettare tutte le sue cose

Brutte notizie per Raimondo Todaro fatto fuori da uno dei progetti più importanti: ecco chi si prepara a prendere il suo posto.

Raimondo Todaro ha un passato da ballerino professionista mentre oggi si occupa soprattutto di formare nuovi allievi e non solo nella scuola che ha aperto nella sua Sicilia.

Dopo una lunga collaborazione con Ballando con le Stelle, negli ultimi due anni ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi come insegnante.

Due edizioni che si sono rivelate ricche di soddisfazione e soprattutto alcuni mesi fa, il noto insegnante ha infatti visto il suo allievo Mattia Zenzola vincere sia la categoria ballo che l’intero programma.

Questa però rischia di essere la sua ultima soddisfazione all’interno del format in quanto di recente è emerso il nome del suo presunto sostituto.

Raimondo Todaro, l’addio ad Amici: il suo sostituto

Stando ad alcune indiscrezioni emerse nel corso dell’ultimo mese, durante la fase serale ci sono stati alcuni problemi per Raimondo. Il noto insegnante si sarebbe infatti scontrato sia dietro le quinte con il collega Emanuel Lo sia in studio con la stessa Maria De Filippi. Una lite questa che sarebbe però stata tagliata in fase di montaggio. Nonostante questo, la lite a quanto pare si è rivelata essere fatale.

Alcune settimane fa si è infatti ipotizzata l’uscita di scena di Raimondo proprio per questo motivo. Una voce che rischia di divenire realtà e una conferma in tal senso sembrerebbe essere arrivata in queste ore. Il portale MondoTv24 ha infatti riportato alcune prime indiscrezioni sulla prossima edizione e tra queste anche quella dell’arrivo di Giuseppe Giofrè nel cast.

Giuseppe Giofrè, il ritorno ad Amici ma come insegnante: le ultime

Secondo il noto portale a prendere quindi il posto di Todaro dovrebbe essere Giofrè. Questi è a sua volta un ballerino professionista noto in tutto il mondo grazie anche alle sue tante collaborazioni con star di livello internazionale come Taylor Swift e Jennifer Lopez. Lo scorso anno Maria lo ha voluto nella giuria del serale come esperto di ballo in compagnia di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

A settembre invece Giuseppe potrebbe fare il suo ritorno in pianta stabile nel noto talent e per tutta la sua durata. Al momento questa resta una clamorosa indiscrezione che tutti i diretti interessati dovranno smentire o confermare in vista del ritorno del talent fissato per domenica 17 settembre sempre su Canale 5 ed a partire dalle 14 circa.