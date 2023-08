Martina Stella trattata malissimo dalla figlia: “Ma che stai a dì?” | ‘Umiliata’ davanti a tutti

L’attrice ha mentito sui social e la figlia ha detto a tutti la verità: Martina Stella è stata scoperta davanti a tutti.

Classe ’84, Martina nasce a Impruneta, in provincia di Firenze, con papà impiegato al casello della società Autostrade e mamma ballerina di danza classica e danza moderna. Subisce la separazione dei genitori quando ha 15 anni, periodo che coincide con l’inizio dei suoi studi di recitazione.

Studia presso la Scuola di Cinema Immagina di Firenze, diretta dal regista Giuseppe Ferlito. nel 2001, a 16 anni, debutta nel suo primo film sul grande schermo L’ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino, ottenendo ruoli anche in altre pellicole. A 17 anni si trasferisce a Roma per continuare a studiare e, appena maggiorenne, debutta a teatro. Col tempo comprende che preferisce lavorare davanti alle telecamere del piccolo schermo, entrando a far parte del cast di numerose fiction italiane.

Dopo un breve ritorno per il grande schermo, viene richiesta in uno shooting in cui posa senza veli per Playboy, e successivamente per Max. Dagli anni 2010, esordisce in televisione come conduttrice, affiancando Francesco Facchinetti ne Il più grande (italiano di tutti i tempi) in onda su Rai 2.

Dal 2012 in poi, si dedica al lavoro di attrice per fiction e film trasmessi in televisione, senza dedicarsi ad altro. Una delle ultime partecipazioni ad un programma risale al 2017, quando partecipa alla dodicesima edizione del talent show Ballando con le stelle, classificandosi al terzo posto.

I grandi amori di Martina

Spesso il suo nome è stato affiancato ad importanti personaggi famosi, come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, con i quali ha avuto brevi relazioni. Dal 2011 al 2014 è stata legata sentimentalmente a Gabriele Gregorini, dal quale ha avuto una figlia, Ginevra. Nel febbraio 2015 ha ufficializzato la sua relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, convolando a nozze l’anno successivo. Poco dopo è nato il suo secondo figlio.

Oggi l’attrice è meno presente in televisione, per dedicare più tempo alla sua famiglia. In compenso, è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram, dove posta in maniera costante foto e video con sua figlia, con la quale ha un rapporto davvero speciale. Dopo il grande successo ottenuto quando era molto giovane, oggi Martina vive di rendita, riuscendo a dedicarsi ai suoi due bambini.

La sincerità della figlia

Qualche giorno fa, Martina ha postato un video in cui appare con un make up leggero e una simpatica fascia per capelli che ricorda una ranocchia. Esordisce parlando con il pubblico, dicendo: “Visto che me l’avete chiesto in tantissimi…“, ma non riesce a finire la frase. Alle sue spalle spunta Ginevra, che la guarda perplessa, e interrompe la mamma dicendole, con cadenza e accento romano: “Ma che sta’ a di’, oh, non te l’ha chiesto nessuno!“, sbugiardandola davanti a tutti gli utenti.

Ovviamente è uno sketch ironico, organizzato dall’inizio alla fine. L’attrice e sua figlia vogliono evidenziare come spesso sul web si trovino numerose persone che mentono sulla loro popolarità, utilizzando la scusa che sia stato chiesto loro qualcosa da molte persone per fornire un’informazione che forse non interessa a nessuno. Alla fine il web è questo: si mostra solo ciò che si vuole far vedere, ostentando magari finte ricchezze e situazioni non del tutto veritiere.