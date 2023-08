Giuseppe Cruciani, purtroppo non c’è più nulla da fare: persa ogni speranza | La cruda verità è emersa solo ora

Il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato delle tante voci che da settimane si susseguono sul suo futuro: cosa sta succedendo davvero.

Il nome di Giuseppe Cruciani anima da settimane la programmazione autunnale sia di casa Mediaset che della Rai.

Prima infatti il giornalista è stato associato alla nuova edizione del Grande Fratello poi alla nuova serie di appuntamenti con Ballando con le Stelle.

Una duplice questione che ha scaldato gli animi e che il noto giornalista ha deciso di affrontare in prima persona ed una volta per tutte.

Cruciani ha rivelato cosa c’è di vero in queste voci e se il suo futuro sta davvero per cambiare. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ha raccontato.

Giuseppe Cruciani, due indiscrezioni shock: cosa sta per succedere

Alcuni giorni fa una clamorosa indiscrezione ha rivelato di un forte interesse di Alfonso Signorini nei confronti del giornalista. Un favore tale da spingerlo a valutare l’arrivo di Cruciani nel ruolo di opinionista o in alternativa di concorrente del Grande Fratello. Come se non bastasse è arrivata anche una seconda ipotesi ossia quello di un nuovo interesse di Milly Carlucci che avrebbe a quanto pare sondato il terreno con il giornalista per un ruolo in giuria.

Una duplice questione che Cruciani ha deciso di affrontare una volta per tutte nel corso di una recente intervista ai microfoni di TV Blog. Il giornalista ha sia smentito l’ipotesi relativa al reality sia quella relativa al noto show della Rai ma vediamo se c’è stato un tentativo o non vi è stato alcun contatto.

Giuseppe Cruciani, un futuro in tv: cosa c’è di vero

Durante questa intervista ha quindi parlato del Grande Fratello ed ammesso: “Non c’è mai stato niente, non ho ricevuto telefonate. Poi se si è discusso della cosa altrove, non lo so“. Cruciani ha smentito sia l’ipotesi opinionista che quella come concorrente essendo lui in questo momento impegnato con la radio ed i suoi progetti di lavoro.

Allo stesso tempo ha però smentito anche la proposta per Ballando: “Anche qui, nulla. Non si fa nulla se il conduttore di un programma non ti telefona per proporti un progetto“. In questo caso Cruciani ha anche sottolineato di non capire nulla di danza e di non aver mai assistito a spettacoli in tal senso quindi non avrebbe la competenza giusta per commentare le prove dei concorrenti. Al momento quindi non è prevista alcuna novità in tal senso e nessun arrivo in tv con un posto fisso.