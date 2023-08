Claudia Gerini addio, la notizia è arrivata all’improvviso: la fine è arrivata purtroppo

Il nome dell’attrice Claudia Gerini torna al centro del gossip a causa di una notizia inaspettata: ormai è tutto finito.

Alcune settimane fa il nome di Claudia Gerini è tornato al centro dell’attenzione per ben due motivi.

Il primo legato alla sfera lavorativa in quanto l’attrice è di recente tornata sul set per le riprese di una nuova fiction che andrà presto in onda sulla piattaforma streaming Netflix.

Il secondo motivo è invece legato alla sua sfera privata ma soprattutto sentimentale. Dopo una serie di relazioni finite male e alcune scottanti rivelazioni sul suo passato, l’attrice sembrava aver ritrovato di nuovo l’amore. La Gerini era stata paparazzata per strada con la sua nuova fiamma nota a tutti.

Di recente però lo stesso uomo è stato fotografato ancora una volta per strada ed in atteggiamenti intimi con una donna che però non era la Gerini.

Claudia Gerini, il suo ultimo flirt: cosa è successo

Mentre si trovava sul set della sua nuova fiction presso la città di Napoli, la Gerini è stata paparazzata alcune settimane fa in atteggiamenti intimi con un volto noto. L’uomo in questione era l’imprenditore Riccardo Sangiuliano noto per essere anche l’ex compagno di Nathaly Caldonazzo e padre della sua unica figlia Mia.

I due agli occhi di chi ha visto le foto sembravano essere sereni ma soprattutto innamorati. Nonostante questo nessuno dei due dopo la fuga di notizie ha mai rilasciato dichiarazioni in merito oppure ha confermato o smentito la presunta relazione. Il tempo di qualche settimane però e le cose sono a quanto pare cambiate perché Sangiuliano di recente sarebbe stato visto in compagnia di un’altra donna ma vediamo i dettagli di questa nuova segnalazione.

Riccardo Sangiuliano, la clamorosa indiscrezione: adesso sta con un’altra

Il portale Pipol Gossip ha riportato alcuni dettagli di una recente segnalazione arrivata con protagonista il noto imprenditore. A quanto pare, questi sarebbe stato visto in giro per la città di Monopoli in compagnia di una nota ristoratrice della zona. I due sarebbero stati colti in flagrante mentre si scambiavano gesti affettuosi ma soprattutto Riccardo e questa donna sono parsi a tutti anche particolarmente intimi.

Uno scambio di effusioni quindi alla luce del sole che adesso getta quindi una grande ombra sulla sua storia con la Gerini. A questo punto viene naturale chiedersi se la storia tra l’imprenditore e la Gerini sia del tutto conclusa o se l’attrice non sapeva nulla e adesso si è ritrovata a dover fare i conti con questo colpo di scena.