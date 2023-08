Ilary Blasi, trapela il contenuto dei messaggi segreti: Totti ha vuotato il sacco finalmente

Mossa a sorpresa da parte di Totti contro la sua ex moglie Ilary Blasi: pronto a rivelare il contenuto dei suoi messaggi.

Una clamorosa indiscrezione arrivata alcuni giorni fa sembrava annunciare una tregua tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Una pace che i due sembravano decisi a portare avanti per il bene dei loro tre figli che continuano a dividersi tra i due genitori.

La loro sembrava essere quindi una resa in vista anche dell’udienza in tribunale relativa alla separazione dei loro beni. Questa sorta di pace però non è a quanto pare durata molto visto quanto accaduto nelle ultime ore.

Totti sembra a quanto pare deciso a portare infatti alcune prove in tribunale che sembrano confermare i continui tradimenti della sua ex moglie ma andiamo con ordine.

Ilary Blasi, il divorzio difficile da Totti: l’ultimo atto

La scorsa estate Totti e la Blasi hanno comunicato la fine del loro matrimonio che ha subito scatenato alcune gravi polemiche. Da un lato la conduttrice ha accusato il marito di averla tradita con Noemi Bocchi ossia la donna con cui l’ex capitano della Roma è attualmente impegnato. L’ex calciatore dal canto suo ha rivelato di essere stato tradito per primo dalla Blasi e non solo una volta.

Inoltre Totti ha accusato l’ex moglie di avergli portato via dei Rolex costosi e di non essergli stata vicina nel momento del bisogno. Una storia che non è ancora finita perché di recente i due ex coniugi si sono ritrovati in tribunale, scontrati in modo duro e alla fine Totti ha minacciato l’ex moglie con una mossa shock.

Francesco Totti, la richiesta ai suoi legali: cosa succede

Il Corriere della Sera ha parlato di gravi accuse tra i due coniugi andate in scena davanti al giudice. Il quotidiano ha anche aggiunto un dettaglio non da poco e riguarda la decisione di Totti di mostrare in tribunale il contenuto dei messaggi che sua moglie si scambiava con i suoi amanti. In questo modo l’ex calciatore spera non solo di riabilitare il suo nome ma anche di non pagare l’addebito richiesto dalla moglie per il divorzio.

Non è dato sapere cosa verrà fuori dai messaggi della conduttrice che in questi mesi è stata associata a più volti noti. Tra questi il personal trainer Cristiano Iovino e l’attore Luca Marinelli con cui la conduttrice avrebbe avuto due brevi flirt quando viaggiava per raggiungere gli studi dell’Isola dei Famosi.