Nina Moric, la confessione sul lungo calvario: “Mi hanno asportato tutto” | Le sue attuali condizioni

La showgirl Nina Moric ha finalmente deciso di svelare il motivo dietro il suo recente ricovero: la malattia e il lungo calvario.

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Nina Moric che si è vista costretta ad affrontare numerose difficoltà soprattutto dal punto di vista privato.

Solo alcuni mesi ha fatto partire una vera e propria guerra social con l’ex marito Fabrizio Corona a causa del loro Carlos Maria.

Una storia che a quanto pare i due hanno poi risolto visto che il ragazzo è stato poi visto a casa della madre. Una brutta storia che la showgirl si è messa alle spalle ma proprio quando le cose sembravano essere tornate alla normalità, si è vista costretta a gestire un nuovo problema.

Questa volta però per la Moric l’ostacolo da superare si è rivelato essere un grave problema di salute che ha visto i medici costretti ad intervenire d’urgenza.

Nina Moric, il ricovero improvviso: cosa è successo

Alcune settimane fa la showgirl è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio. Lo ha fatto ed ha lasciato tutti senza parole in quanto ha pubblicato una foto di lei in ospedale. La Moric ha fatto cenno ad un intervento urgente che ha permesso ai medici di salvarle la vita. Alcuni hanno ipotizzato i motivi dietro questo ricovero improvviso ma di recente è stata la stessa showgirl ad aggiungere nuovi dettagli.

In particolare Nina ha raccontato di un lungo calvario e di una serie di complicazioni che hanno messo in pericolo la sua vita. Una situazione così estrema da aver costretto i medici ad un intervento molto delicato e che senza dubbio cambierà la sua vita ma vediamo cosa è successo.

Nina Moric, la malattia shock: cosa le hanno fatto

La nota modella croata ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi ed ha parlato anche di questo recente intervento: “A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo e poi ha cominciato ad espandersi“. La Moric ha poi raccontato di una prima volta in ospedale con dei medici che però non hanno saputo trattare il suo problema che quindi è peggiorato.

A quel punto la scoperta shock: “Il mio seno è diventato viola. Ho rischiato e sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e le protesi“. Un grave problema quindi che ha segnato la showgirl che ha rivelato di aver sentito vicino solo un amico tra i tanti che si reputavano essere tali ed invece non si sono presentati per sostenerla.