Gerry Scotti, il ‘plagio’ è clamoroso: la famosissima ha vuotato il sacco | L’ha combinata grossa

Gerry Scotti deve fare i conti con la furia di una nota conduttrice e collega: si riaccende lo scontro tra i due.

La rete televisiva Mediaset ha fatto una scelta molto importante in vista della prossima stagione ossia affidarsi sempre di più a Gerry Scotti.

Il noto conduttore sarà infatti al timone di ben quattro format e tra questi troviamo due grandi ritorni.

Il noto conduttore sarà infatti al timone di una nuova edizione de La Ruota della Fortuna ma anche di Io Canto che tornerà in onda a circa dieci anni dalla prima volta.

Un ritorno attesissimo dal pubblico ma che a quanto pare ha fatto infuriare e non poco una nota collega ma vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Gerry Scotti, torna in onda Io Canto: la furia della collega

Io Canto sarà quindi di nuovo in onda ed ancora una volta nella prima serata di Canale 5. Non è ancora dato sapere quando prenderà ufficialmente il via e in quale giorno della settimana verrà trasmesso. In attesa di scoprirlo però la notizia ha già scatenato un pò di malcontento nella concorrenza ed in particolare la decisione sembrerebbe non essere stata accolta con favore da Antonella Clerici.

La conduttrice e volto storico di Rai 1 sarà infatti anche lei protagonista della prossima stagione con più di un format. Tra questi anche un nuovo appuntamento con The Voice Kids a cui il format di Canale 5 potrebbe somigliare parecchio. Questa novità ha quindi fatto infuriare la Clerici e questo considerato anche lo storico precedente.

Antonella Clerici, lo scomodo precedente e la sua furia: i dettagli

In passato la Clerici si è occupata di tutta una serie di edizioni del format Ti Lascio una Canzone con protagonisti i bambini e che risultava essere simile proprio ad Io Canto. Ancora una volta quindi le due reti manderanno in onda due format simili e stando al settimanale Nuovo Tv questa situazione non convince proprio la Clerici.

Il settimanale in merito ha rivelato quali sarebbero state le parole della conduttrice una volta scoperta questa novità: “Troppo facile quando un programma va bene come The Voice Kids, correre a realizzare la fotocopia“. Da sottolineare che al momento questa resta una voce visto che la Clerici è alle prese con le vacanze estive prima di fare ritorno in studio e mettersi a lavoro in vista dei prossimi impegni. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa pensa davvero.