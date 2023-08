Giulia Stabile addio, ormai è ufficiale: l’indiscrezione inaspettata che non lascia spazio ai dubbi

La ballerina Giulia Stabile non ha più chance con il suo famosissimo ex fidanzato: lo hanno beccato con un’altra.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha lasciato il segno senza dubbio anche Giulia Stabile. La ballerina lo ha fatto con il suo talento che ha prima convinto tutti i professori della scuola e poi il pubblico che ha scelto di premiarla con la vittoria.

Durante il programma ha però conquistato tutti anche con la sua dolcezza e soprattutto con la storia d’amore nata con il cantante Sangiovanni. Per i due all’inizio non è stato semplice ma con il trascorrere delle settimane si è creato un feeling speciale.

La loro storia è durata più di un anno e fino a pochi mesi fa quando hanno annunciato la fine ed a quanto pare Sangiovanni ha già trovato l’amore.

Giulia Stabile, la sua storia con Sangiovanni: l’epilogo amaro

La ballerina ed il cantante si sono conosciuti ed innamorati durante il talent. Una volta terminato il format, la coppia ha deciso di portare avanti la loro storia. Ad un certo punto i due hanno però preso una decisione drastica ossia non usare i social per tenere i fan aggiornati sulla loro storia. Da quel momento in poi le ipotesi di una crisi e le segnalazioni di presunti tradimenti non sono mai mancate.

Adesso che la loro storia è finita, alcuni utenti social hanno ipotizzato nuovi tradimenti ma soprattutto una nuova fiamma per Sangiovanni. Sulla prima ipotesi non ci sono certezze mentre per quanto riguarda una nuova possibile frequentazione in queste ore sono arrivate tutta una serie di segnalazioni.

Sangiovanni, dopo Giulia ha un nuovo amore: la segnalazione

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato di recente i dettagli di alcune segnalazioni arrivate sul noto cantante. Tra le sue stories Instagram si legge: “Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando! Qui alcune foto recenti e dove combaciano tante cose. Dal bracciale indossato in un video di Radio Italia e da lei durante un pranzo“.

Lo stesso Venza ha poi aggiunto: “Poi ancora insieme allo stesso tavolo durante una cena e due giorni fa nella stessa discoteca“. A quanto pare e stando a queste segnalazioni, la storia tra i due sembrerebbe andare avanti da tempo e soprattutto a gonfie vele. Sangiovanni dal canto suo non è però ancora intervenuto per chiarire come stanno le cose e se davvero il suo cuore adesso batte per una nuova ragazza.