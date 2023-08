Simona Ventura, senza vergogna sfoggia il bikini striminzito: tutti però hanno notato solo un dettaglio | Che gaffe!

La conduttrice sta pubblicando su Instagram le foto della sua vacanza: qualcosa però non è andato per il verso giusto.

Showgirl, conduttrice televisiva e attrice: Simona Ventura è un personaggio poliedrico e pieno di risorse. Classe ’65, nasce a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1986, quando vince il concorso Miss Muretto, partecipando poi di diritto a Miss Italia.

Nell’87 viene eletta Donna Ideale, avendo modo di essere tra le concorrenti in gara di Miss Universo. Due anni più tardi la troviamo come valletta nel programma di Rai 1 Domani sposi. Da metà degli anni novanta, sceglie di passare a Mediaset, divenendo negli anni conduttrice di Mai dire Gol, Scherzi a parte, Festivalbar, Zelig e Le iene.

Debutta come attrice nel ’97, entrando nel cast del film Fratelli coltelli, nel ruolo di protagonista. Dal 2001 al 2011 firma il contratto con la Rai, conducendo per dieci stagioni Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. La notorietà e la sua bravura la portano sul palco dell’Ariston, quando conduce il Festival di Sanremo 2004. Dal 2011, passa per cinque anni a Sky Italia, tornando poi a Mediaset nel 2016, diventando la prima concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi, reality che lei stessa ha condotto per otto edizioni.

Nel 2018 diventa la prima donna che presenta The Voice Italia, in onda su Rai2. Nel 2022 la troviamo come presentatrice in uno dei suoi ultimi programmi, intitolato Ultima fermata, che ha come obiettivo quello di risolvere le crisi di coppia. Non ottiene abbastanza successo, perciò quella del 2022 rimane ad oggi la prima e unica edizione.

I grandi amori di Simona

La prima relazione nota di Simona Ventura è stata quella con l’ex calciatore Stefano Bettarini, che sposa nel ’98 e dal quale ha due figli, Niccolò, classe ’98, e Giacomo, nato nel 2000. Ben presto arriva la notizia del divorzio, a causa dell’infedeltà del marito. Scelgono però di rimanere in buoni rapporti, per il bene dei ragazzi. Nel 2014, Simona adotta la sua terza figlia, Caterina, amata e protetta dai fratelli più grandi.

A partire dal 2018, la Ventura si lega sentimentalmente allo scrittore e conduttore televisivo Giovanni Terzi, che ha Già due figli, Ludovico e Giulio. Durante un’intervista per il Corriere Della Sera, ha specificato che la sua è “più che una famiglia allargata, una comune“. Oggi Simona è in vacanza con il suo compagno, il quale non si stanca mai di scattarle tante foto in barca e mentre si rilassa sotto i raggi del sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Il web non perdona

La meta della vacanza è la bellissima Sardegna, dove la conduttrice si è rilassata in compagnia di Terzi. Sul suo profilo Instagram ha postato numerose foto della sua permanenza sull’isola: foto in costume, foto a bordo piscina e di allenamenti sul tapis roulant. Una foto in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti: si tratta di uno scatto che la ritrae in piedi sulla barca, mentre indossa un bellissimo costume giallo. Il look è completato da un copricostume coordinato.

La didascalia cita: “Per la serie ‘un costume al giorno toglie il medico di torno’, yellow is the new black!“. Il bikini è al centro dell’attenzione. Ma osservando meglio la foto, possiamo notare un particolare che non è sfuggito al web: all’altezza del fianco destro, sbuca un’etichetta bianca, quando solitamente la troviamo sulla sinistra. Simona ha indossato il suo copricostume al contrario! Infatti qualche utente ha fatto notare questo imprevisto, dicendo però che così la conduttrice si è resa più autentica e umana. Si dice che indossare un vestito al contrario porti fortuna, allora non ci resta che augurare il meglio a Simona.