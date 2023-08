Annalisa, l’amara confessione dopo il matrimonio: “Non ci siamo ancora…” | Come stanno davvero le cose

La cantante Annalisa ha parlato del suo matrimonio e della volontà di diventare presto madre: come stanno davvero le cose.

Sono trascorsi ormai più di 10 anni dalla scelta di mettersi in gioco nella scuola di Amici di Maria De Filippi e per Annalisa sono cambiate molte cose e soprattutto sotto tutti i punti di vista.

Dopo tanta gavetta fatta subito dopo il format, la giovane cantante ha conquistato tutti.

ùLe sue canzoni sono ormai un successo assicurato e questa estate ha addirittura realizzato ben due brani divenuti delle vere e proprie hit a livello nazionale.

Anche dal punto di vista privato le cose sembrano andare a gonfie vele in quanto di recente Annalisa si è sposata ed in merito ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni.

Annalisa, il matrimonio a sorpresa: i dettagli

Tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio, la nota cantante ha deciso di sposare con una doppia cerimonia blindatissima il compagno Francesco Muglia. I due si sono sposati prima con rito civile ad Assisi e poi hanno rinnovato le promesse con un rito religioso in Liguria. Un evento con pochi invitati e tra questi parenti ed amici intimi come la conduttrice Maria De Filippi, la cantante Alessandra Amoroso ed il suo ex insegnante Rudy Zerbi.

Della cerimonia sono state pubblicate pochissime foto ed alcune dal settimanale Chi mentre la cantante ha deciso di mostrare i dettagli del suo abito sui social. Un momento molto importante per Annalisa che di recente ha parlato proprio del suo matrimonio ed ha anche affrontato un tema delicato per lei ossia la sua voglia di diventare madre un giorno.

Annalisa, il desiderio di diventare mamma: le sue parole

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair, la cantante ha parlato del suo rapporto con Muglia: “Ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi che è la cosa che ho sempre temuto in ogni ambito della mia vita. Con lui mi sento sempre in movimento ed il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo ma di partenza“.

Annalisa ha poi affrontato anche il tema della maternità e rivelato: “Vorrei tanto un figlio ma non ci siamo ancora dedicati“. La nota cantante ha quindi tra i suoi sogni quello di diventare madre ma a quanto pare la coppia non ha ancora trovato il momento giusto. In ogni momento però potrebbe arrivare la notizia in grado di rendere felice la giovane artista.