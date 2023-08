Filippa Lagerback, la terribile malattia è entrata nella sua vita: “Un fulmine a ciel sereno”

Filippa Lagerback la splendida modella e conduttrice svedese, parla di una terribile malattia che ha fatto tristemente capolino nella sua vita. I fan hanno i cuori spezzati in mille pezzi.

Non è facile, anche se si è un personaggio pubblico, parlare della propria vita privata soprattutto se per farlo bisogna toccare momenti dolorosi e che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore e ancora di più nell’anima. Se poi bisogna trattare di malattie, il discorso si fa ancora più delicato, difficile e complesso da affrontare. E questo vale per tutti, vip e nip.

Ovviamente il fatto di essere particolarmente esposti tende a far nascere tantissimi chiacchiericci che portano la Stampa, così come sovente il grande pubblico, a volerne sapere sempre di più. Chiaramente è un’altra cosa se a decidere di parlare è la diretta interessata come nel caso della splendida Filippa Lagerback.

La donna la vedremo a partire da settembre, dunque tra non molto, nuovamente alla corte del mitico Fabio Fazio con il quale collabora da tempo e con successo.

Lo farà a Che Tempo Che fa che l’acclamato conduttore e giornalista ligure ha trasportato su Discovery. Immancabile poi sarà pure la presenza della straordinaria Lucia Littizzetto.

Filippa Lagerback e la confessione sulla terribile malattia

Dunque è davvero grande la gioia dei fan della meravigliosa Filippa appurare di questa sua nuova conferma lavorativa. Tra l’altro lei che è a dir poco al top, è ancora richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Il suo segno d’istintivo è il suo luminoso e fulgido sorriso che l’ha resa famosissima fin dai tempi dei suoi esordi.

Se non smette mai, nonostante la grandi avversità, che la vita le ha donato, di sorridere è anche grazie alla sua grande forza d’animo e al suo ragguardevole ottimismo. Qualità e modi di essere che non hai mai perso nemmeno quando la triste malattia si è fatta viva nella sua vita. Lo ha svelato al Corriere della Sera.

E’ arrivata come “Un fulmine a ciel sereno”

Ciò ha rappresentato ” Un fulmine a ciel sereno“, come ha rivelato il suo affascinante marito Daniele Bossari che è stato intervistato insieme a lei. Ed è stato lui a essere colpito dal tumore tempo fa. Si era trattato di un carcinoma alla lingua. La sua meravigliosa moglie gli è stato accanto e insieme hanno sconfitto il male. Sì, come dichiarato da loro stessi, lo hanno fatto “tenendosi per mano”.

Si sono affidati alla Scienza e hanno seguito alla lettera i consigli e le cure mirate suggerite dai medici. Non hanno mai mollato e, nonostante i momenti ricchi di sconforto e di dolore, lei ha cercato di crederci sempre nella guarigione del suo consorte. Del resto non sarebbe mai riuscita minimamente a pensare di ” un domani senza Daniele“.