Letizia di Spagna, ha dovuto dirgli addio: il marito l’ha costretta a lasciare tutto senza se e senza ma

Non c’è solo sfarzo, ricchezza ed eleganza nel mondo di una regina. Ci sono anche obblighi e regole scritte e non scritte da rispettare. Lo sa sa bene Letizia Ortiz che ha dovuto dirgli addio. E la rinuncia le ha fatto male.

L’etichetta e l’apparenza sono qualcosa di imprescindibile all’interno delle famiglie reali. Lo sappiamo molto bene anche grazie alla mitica e chiacchieratissima Royal Family. Tuttavia anche Letizia Ortiz, da tempo la splendida Reina di Spagna deve stare molto attenta a come si comporta in pubblico, così come il marito Felipe che è il re.

E questo significa non solo curare in una certa maniera i propri outfit e le proprie acconciature, così come il make up, per quanto concerne una donna, ma anche sapersi comportare secondo le regole che vigono a Palazzo e facendo riferimento al Bon Ton.

Non è facile, non sempre perlomeno. E non lo è nemmeno accettare che tua figlia primogenita, che è una ragazzina, debba prendersi impegni gravosi.

Stiamo parlando di Leonor che un giorno salirà al trono di Spagna. E così ora inizierà a frequentare l’accademia militare che non è di certo una passeggiata, seguendo l’iter che in passato ha seguito il suo tanto affascinante e celebre padre. E per mamma Letizia che è tanto orgogliosa di lei, come della secondogenita Sofia, deve essere stato un colpo al cuore venire a conoscenza di tutto ciò.

Letizia di Spagna, ha dovuto dirgli addio

Tanto più che, nonostante sia la figlia del re di Spagna, non le saranno fatti sconti. La tratteranno come tutti gli altri studenti e per vedere i suoi cari dovrà attendere che le diano dei permessi speciali, molto radi. Insomma, la situazione non è proprio semplice da accettare per una madre anche se sei una Reina.

Tuttavia anche lei, come sta facendo ora la sua primogenita, ha dovuto fare tanti sacrifici e mettere da parte alcune sue passioni quando ha sposato il suo Felipe circa 20 anni fa ormai. Non poteva fare a meno di mettere da parte qualcosa che le faceva stare bene e che la rendeva felice. Alla fine ha dovuto dirgli addio senza se e senza ma.

Ha dovuto lasciarlo

Si tratta del suo lavoro di giornalista che ha esercitato per tantissimi anni perlopiù a livello televisivo. E fu proprio in quel contesto che conobbe il suo primo marito. Si tratta del giornalista e scrittore Guerrero Peréz con il quale lei è stata sposata per un solo anno dal 1998 al 1999.

Dulcis in fundo, lei ha dovuto lasciare il suo bel appartamento nella capitale per andare a vivere nella dimora del suo bel marito. E qui, dopo che aveva dato nuovamente sfogo al suo amore per la scrittura, pure i suoi diari a quanto pare le sono stati tolti. Troppo rischiosi ovviamente. Se qualcuno li avesse trovati e svelato il contenuto? Insomma, Letizia per il suo Re di rinunce ne ha dovute fare davvero tante!