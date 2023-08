Myrta Merlino, recapitato messaggio urgente dal conduttore più famoso: rimasta a bocca aperta

La conduttrice Myrta Merlino ha rivelato da chi ha ricevuto il primo messaggio alla notizia del suo passaggio a Mediaset: il nome incredibile.

Tra le tante novità già annunciate in vista della prossima stagione televisiva in casa Mediaset vi è Myrta Merlino. Dopo un lungo periodo trascorso nella famiglia di La7, la conduttrice tornerà in onda ma nel pomeriggio di Canale 5.

Il noto volto televisivo è stato scelto dalla rete e da Pier Silvio Berlusconi al timone di Pomeriggio 5.

Il format è stato tolto alla D’Urso e affidato alla collega che dovrà apportare dei grandi cambiamenti. In tal senso sono in corso anche le prime riunioni e la Merlino sembra avere le idee chiare.

Lo ha confermato in una recente intervista durante la quale ha rivelato anche da chi ha ricevuto un inaspettato messaggio dopo la notizia del suo arrivo a Mediaset.

Myrta Merlino, le nuove dichiarazioni su Pomeriggio 5: il retroscena

La nota conduttrice e nuovo volto di casa Mediaset ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La Merlino ha parlato della nuova edizione di Pomeriggio 5 che avrà al centro fatti di cronaca, di politica senza indugiare però sul dolore. Durante l’intervista la Merlino ha anche parlato del suo rapporto con la D’Urso sottolineando come siano due professioniste completamente diverse ed ha inoltre rivelato di sperare in un suo ritorno.

In un secondo momento ha deciso di parlare anche di alcuni argomenti molto importanti ossia i dati di ascolto e la sfida con la concorrenza. I primi non sono al momento un problema perché in tal senso non è arrivata alcuna richiesta dalla rete. Per quanto invece riguarda la sfida con Rai 1 e La Vita in Diretta, la conduttrice ha parlato di un messaggio ricevuto proprio da Alberto Matano.

Alberto Matano, il messaggio alla Merlino: come stanno le cose tra di loro

Matano è da anni ormai il padrone di casa de La Vita in Diretta e dopo aver sfidato la D’Urso dovrà vedersela con la Merlino. A tal proposito la conduttrice durante l’intervista ha raccontato: “Pensi che il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui. Siamo amici“. Nessuna rivalità quindi ma solo una sana competizione.

La Merlino ha poi raccontato di aver incontrato il collega in vacanza e di come questi le abbia dato anche delle dritte su come gestire al meglio questa fascia oraria. I due sono quindi pronti al testa a testa ma solo nei rispettivi studi televisivi.