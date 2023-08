Soleil Sorge con il cuore a pezzi: la felicità ha lasciato la sua vita | La notizia che non voleva dare

L’ex gieffina Soleil Sorge ha fatto una dolorosa rivelazione sulla sua vita privata: adesso il suo cuore è a pezzi.

Dopo aver fatto il suo esordio come corteggiatrice nello studio di Uomini e Donne per Soleil Sorge sono arrivate alcune occasioni in televisione. In questi anni ha preso parte ad alcuni reality che le hanno regalato il successo ed in particolare lo ha fatto il Grande Fratello Vip.

L’influencer è stata una grande protagonista della sesta edizione ed ha lasciato il segno nella casa con il suo carattere molto forte. Inoltre durante la messa in onda del format ha fatto discutere anche per alcune questioni di cuore.

Da questo punto di vista le cose per lei non si sono a quanto pare messe molto bene e lo confermano alcune sue dolorose e recenti dichiarazioni.

Soleil Sorge e le questioni di cuore: l’ennesima delusione

Subito dopo Uomini e Donne la Sorge ha per diversi mesi portato avanti la sua storia con Luca Onestini terminata però ed a causa di un tradimento della influencer. In un secondo momento è stata la protagonista di alcuni turbolenti flirt ed in particolare con Jeremias Rodriguez, conosciuto all’Isola dei Famosi, e Gianmaria Antinolfi che ha poi ritrovato al GF.

Nella casa ha invece fatto discutere in quanto finita al centro del triangolo dell’amore libero con Delia Duran ed Alex Belli che ha baciato in più di una occasione. Tutto questo mentre il fidanzato Carlo si trovava fuori dalla casa ad attenderla. I due dopo il reality si sono ritrovati e sono stati paparazzati più di una volta insieme. Una storia a quanto pare importante per la Sorge che ha di recente però stupito tutti con le sue parole.

Soleil e la sua storia con Carlo: tutta la verità

La Sorge ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 per parlare del momento che sta vivendo e del futuro. In aggiunta ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale ed in merito ha rivelato: “Non è un buon momento. L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene. Riverso tutto l’amore verso me stessa ed i miei amici”.

A quanto pare dopo una serie di momenti difficili e di tira e molla, tra la Sorge ed il fidanzato Carlo la storia è giunta al capolinea. In aggiunta dalle parole della giovane influencer sembra escluso anche un ritorno di fiamma nel corso dei prossimi mesi.