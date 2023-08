Eros Ramazzotti, la brutta notizia l’ha completamente azzoppato: perdita sterminata

C’è indubbiamente grandissima amarezza nel cuore dell’amatissimo cantautore romano. Eros dovrà rinunciare a lei. Non può fare altro.

Se ancora oggi parliamo degli artisti italiani più apprezzati non solo nel nostro Paese ma nel mondo non possiamo che non annoverare tra i primi il mitico Eros Ramazzotti. Ora è poi impegnatissimo in lungo tour dove propone i suoi più grandi successi nonché brani più recenti. In ogni caso ogni suo live è definibile come un vero e proprio bagno di folla.

La sua musica è entrata nella storia e lui è una star. Chiaramente lui è felicissimo e orgoglioso di tutto ciò anche se in qualche maniera gli è costato molto caro a livello sentimentale.

Non per nulla ha già visto concludersi due matrimoni durante i quali ha messo al mondo dei figli. Il primo è stato quello con la splendida Michelle Hunziker con la quale ha dato alla luce Aurora.

La ragazza l’ha da qualche mese reso nonno per la prima volta donando la vita, nella rinomata clinica svizzera, dove più di 20 anni fa l’aveva messa al mondo la sua tanto celebre mamma, il suo Cesare. Il bimbo è frutto del suo grande amore con lo storico compagno di vita Goffredo Cerza.

Eros Ramazzotti e la sua nuova rinuncia

Pazzi di gioia sia Eros che Michelle che già tempo fa, quando si era annunciata la gravidanza di Aury, erano stati definiti dall’ accorto Alfonso Signorini dalle pagine del settimanale Chi, dei nonni rock. Una definizione che certamente calza loro a pennello. Con la showgirl svizzera i rapporti s0no più che buoni. E con la sua seconda moglie? A quanto pare idem anche se l’addio è stato duro e sofferto.

Stiamo parlando della modella e conduttrice Marica Pellegrinelli. Lei, prima che nascessero i loro figli, lo seguiva in tour in tutto il mondo. Quando però è diventata mamma non ha più potuto farlo e alla lunga il fatto di dover rimanere per forza di cose lontana dal marito, ha fatto scemare l’amore. E ora non sarà finita pure con la bellissima Dalila Gelsomino? Eppure sembravano così innamorati!

Si parla di grande perdita per lui

No, a quanto pare l’amore procede a gonfie vele per l’immensa gioia ovviamente anche dei numerosi fan di Ramazzotti. Il cantante romano ha dovuto ammettere della perdita a livello economico di un suo grande progetto musicale. In che senso? In poche parole la Radiorama Srl, come quando riportato da LiberoQuotidiano.it, l’etichetta discografica italiana fondata nel 1994 da lui stesso ha chiuso di recente il bilancio in rosso.

A quanto pare ha dare una bella mazzata in tale direzione è stato l’avvento del Covid- 19 e dei vari lockdown che si sono tristemente succeduti. Insomma, la notizia è davvero dura da digerire ma l’artista è di certo un uomo coraggioso e che non ama affatto starsene con le mani in mano. Ergo, i suoi estimatori possono in ogni caso tirare un sospiro di sollievo.