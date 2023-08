Maria De Filippi, ‘addio’ alla conduzione: è la fine di un’era | La decisione è arrivata dopo un’inaspettata chiamata

La regina di Mediaset ha scelto di intraprendere una strada inesplorata. Non è mai troppo tardi per ricominciare.

La conosciamo tutti per i suoi programmi, come Amici di Maria De Filippi, C’è posta per te e Uomini e Donne dove la troviamo come conduttrice, e quello che ha ideato tra cui Tu si que Vales, Temptation Island e altri. Da quando Maurizio Costanzo è venuto a mancare, Maria ha preso le redini anche dei programmi di suo marito.

Classe 61′, nasce a Milano ma trascorre la sua adolescenza a Pavia, dove frequenta il Liceo Classico e successivamente la facoltà di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, laureandosi con il massimo dei voti. Il suo primo impiego è presso un ufficio legale di una società che produce videocassette, a Milano.

Nell’89 si trasferisce a Roma, dove lavora per la SIMCO S.r.l., una società di consulenza delle Comunicazioni. E’ proprio in questo periodo, durante un convegno sulla pirateria, che conosce Maurizio Costanzo, con il quale convola a nozze nel ’95, dopo essere scampati ad un attentato e aver capito di essere destinati a rimanere insieme per sempre.

A partire dal 1992, la troviamo alla conduzione di Amici, un talk show in cui i protagonisti erano ragazzi. Da questo format, nasce prima Uomini e Donne, che da essere anche questo un talk show, diventa un programma destinato a creare relazioni sentimentali, poi partirà Amici di Maria De Filippi, talent show per ballerini, cantanti e inizialmente anche per attori. Durante gli anni conquista il pubblico italiano, dando vita man mano a trasmissioni nuove e diverse tra loro, riscuotendo sempre un ottimo successo.

Maria De Filippi, la novità clamorosa

Maria è una donna in carriera che ama il suo lavoro, ma ritiene importante trascorrere del tempo con la sua famiglia. Insieme a Maurizio, aveva avuto in affidamento Gabriele, un bambino di 10 anni, che dopo qualche anno è stato adottato dalla coppia. Fino a quando Maurizio era in vita, i tre adoravano trascorrere del tempo insieme nella villa ad Ansedonia, con una splendida vista sul mare.

Una grande passione della conduttrice riguarda gli animali: in casa vive con tre cagnolini, Ugo, Filippa e Giovanni, bassotti a pelo lungo a cui è molto affezionata. Adora in maniera smisurata i cavalli: infatti, nelle sue pause dal lavoro, si concede sempre una galoppata nella natura, per rilassarsi un po’ e recuperare energie. E’ una donna a cui piace rimanere a contatto con la realtà, che ama la sua vita e il suo impiego, ma spesso si concede qualche cambiamento nella sua vita. Ecco cosa è accaduto.

Il nuovo lavoro

La regina di Canale 5 ha scelto di mettersi in gioco a 62 anni, e a lasciare un attimo il ruolo di conduttrice: la troveremo come attrice nella serie Vita da Carlo, regia di Carlo Verdone, in cui la donna interpreta se stessa. “Maria vi stupirà anche come attrice, mi ha colpito per quanto è stata collaborativa” ha raccontato Verdone, aggiungendo: “Lei e io ci conoscevamo, siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa. Ho chiamato Maria perché è una grande professionista e poi perché era necessaria per lo sviluppo della storia“.

Inoltre il regista e attore ha raccontato a DiPiù qual è stata la reazione della conduttrice alla sua proposta: “Quando l’ho chiamata, Maria De Filippi mi ha detto subito: ‘Non c’è problema, fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente della Cina. Lei no ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta“.