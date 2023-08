Alena Seredova, il suo ex ridotto malissimo: carcere per 3 anni e scandalo senza precedenti | Eccolo come campa oggi

Anche i vip possono avere problemi con la giustizia: l’ex fidanzato della modella naturalizzata italiana si è trovato in carcere.

Conosciamo tutti Alena Seredova per essere stata la moglie del noto portiere Gianluigi Buffon, ma alle spalle ha una lunga carriera nell’ambito della moda. Infatti, nel ’93, a soli quindici anni, posa per il famoso fotografo di moda ceco Jadran Šetlík. Ancora minorenne, viaggia per lavoro sia in Grecia che a Milano, e nel ’98 arriva al terzo posto al concorso Miss Repubblica Ceca, partecipando di diritto a Miss Mondo, per rappresentare appunto la Repubblica Ceca, arrivando ad un passo dal podio.

Dopo questa esperienza, viene notata da Giorgio Panariello, che le permette di debuttare nel 2000 nel suo programma televisivo Torno Sabato. La vera notorietà arriva quando, nel 2005, posa senza veli per il calendario sexy di Max.

Durante questi anni, ha la possibilità di provare anche l’esperienza di attrice, recitando nel film Ho visto le stelle!, nel cinepanettone Christmas in Love, Un’estate al mare e l’anno successivo Un’estate ai Caraibi.

Dal 2012, ricopre l’importante ruolo di presidente onoraria del club calcistico della Carrarese, che appartiene all’ex marito Gianluigi Buffon. La sua ultima partecipazione ad un programma televisivo, risale al 2020 quando viene invitata da Silvia Toffanin come ospite a Verissimo, dove racconta della fine del suo primo matrimonio e della nuova vita che la rende felice.

La vita sentimentale

La sua relazione più famosa è stata quella con Buffon: i due si sono conosciuti nel 2005, poco dopo che la modella aveva ottenuto popolarità, e dopo due anni sono diventati genitori di Louis Thomas. A distanza di due anni è nato anche David Lee. Dopo aver creato una splendida famiglia, si erano resi conto che mancasse qualcosa, decidendo di convolare a nozze nel 2011. Il matrimonio è durato solo tre anni, e la coppia ha deciso di separarsi nel 2014 a causa di una forte crisi. Durante questo periodo, il calciatore si è avvicinato alla giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

La Seredova invece ha aspettato un anno prima di aprire il suo cuore a qualcun altro: dal 2015 si è legata sentimentalmente all’imprenditore Alessandro Nasi, che le è stato molto vicino nel periodo in cui si stava riprendendo dalla fine del suo primo matrimonio. Durante l’intervista di Verissimo nel 2020, ha raccontato: “La mia situazione era dura, ogni tanto piangevo ancora per un altro uomo, invece lui era lì con me e mi stava vicino e così ho capito che era la persona giusta“. La coppia ha avuto una bambina, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Il 17 giugno 2023, dopo otto anni di relazione, Alena e Alessandro sono sposati con una cerimonia molto intima: sul profilo Instagram della modella possiamo vedere le foto di quel giorno, dove lei appare radiosa nel suo abito color avorio tempestato di fiorellini, con la luce dell’amore negli occhi. Alena però ha avuto un’altra relazione con un personaggio famoso che ha avuto problemi con la giustizia, ma non tutti sanno di chi si tratta.

Il grande errore dell’ex fidanzato

La Seredova è stata legata sentimentalmente all’attore Edoardo Costa, conosciuto nel lontano 2001, quando lui era già un personaggio pubblico affermato, e lei era appena entrata nel panorama televisivo italiano. La relazione è durata solo 4 anni. Inizialmente l’uomo era un modello che posava per Armani, Dior, Versace, Calvin Klein e Missoni, andando a vivere a Los Angeles, ma il suo grande sogno è stato sempre quello di diventare attore. Ha ottenuto inizialmente piccoli ruoli nel film Human Error e nella serie Baywatch.

Nel 2008 è finito al centro del mirino per una situazione economica poco chiara: in quegli anni aveva fondato l’associazione di beneficienza Ciak, tramite la quale raccoglieva ingenti somme di denaro da donare ai paesi del terzo mondo per finanziare progetti. Nel 2012 finisce in tribunale, dove viene condannato a tre anni di reclusione e 2000 euro di multa per truffa e appropriazione indebita di circa 138mila euro destinati ai Paesi più poveri. Nel 2016, ospite a Domenica Live, ha spiegato che si è trattato solo di una sbagliata gestione del denaro: “I soldi risultano spesi ma non ci sono le ricevute […] li ho usati per pagare in nero i progetti [umanitari ndr]. Non per me. Non lo dico io, ci sono le prove“. Ad oggi l’uomo vive negli Stati Uniti, scelta che ha preso proprio per rifarsi una vita dopo lo scandalo in cui è stato coinvolto.