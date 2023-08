Meghan Markle ora ne ha abbastanza e dice basta: ritorno clamoroso dal suo (ex) grande amore

La splendida Meghan Markle dice basta. Ormai vuole correre di nuovo da lui. Dunque era tutto vero.

Non è di certo una donna che passa inosservata e che non tende a non far parlare e pure a spron battuto di sé, la divina Meghan Markle. Non per nulla, come accade nel nostro Paese alla divina Belen Rodriguez, qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa subito di grandissimo interesse per la Stampa, non solo inglese o americana.

Da quando poi ha sposato il suo Harry ed è entrata in qualche maniera a far parte delle mitica Royal Family, il chiacchiericcio intorno alla sua figura è notevolmente aumentato. Tuttavia lei era già ben famosa prima di incontrarlo, visto che erra una lanciatissima attrice.

Anche in Italia la conoscevamo per la sua partecipazione alla serie Suits, che è stata un autentico successo.

Sono tante le voci che la riguardano e che provengono anche da suo passato familiare, sta di fatto che ciò che ha fatto maggiormente parlare di lei è la sua richiesta fatta al marito, ormai tre anni fa, di lasciare non solo la vita di Palazzo ma proprio l’Inghilterra per andare a vivere in America, più precisamente in California.

Meghan, moltissimi litigi in casa

Ciò è costato parecchio caro al marito Harry, che sta soffrendo ancora tantissimo per i rapporti sempre più tesi con il padre Carlo e il fratello William. Ed è per questo motivo che pare che nascano sovente moltissimi litigi tra di loro. Tanto più che pare che, ora come ora, non se la passino più tanto bene dal punto di vista economico.

Sarebbero infatti saltati tanti ingaggi e svariati contratti. Ed è per questo motivo che Harry avrebbe chiesto al fratello di poter tornare a Palazzo, cosa che gli è stata vietata in maniera categorica. Del resto, dopo che si è tolto moltissimi sassolini dalla scarpa nella sua autobiografia Spare, sembra inconcepibile, secondo l’etichetta, farlo tornare lì.

Meghan, lei è pronta a tornare da lui

Fatto sta che Meghan non avrebbe preso bene non la risposta del cognato, ma il fatto che il marito abbia agito in questa maniera, tenendola all’oscuro. Tuttavia, sebbene si parli di crisi coniugale tra di loro, ciò a cui ora lei vorrebbe dire basta è il fatto di dover ancora una volta rinunciare al suo ruolo di attrice e al suo grande amore per la recitazione.

A quanto apre sarebbe vivo il suo desiderio di tornare a lavorare in tale direzione. Tra l’altro pare che ora lei potrebbe lavorare al seguito di Bodyguard, che inizialmente aveva visto come indiscussi protagonisti Withney Houston e Kevin Costner. Questo sarebbe dunque per lei un ruolo molto importante da protagonista. Come la prenderà Harry? Sarà d’accordo su questa scelta o quest’ultima sancirà la fine?