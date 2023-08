Questa bambina tenerissima oggi è l’attrice più amata d’Italia: solo un occhio clinico la riconoscerà subito

Qui era una bambina bellissima e dolcissima. Oggi è un attrice a dir poco amatissima. Difficile riconoscerla.

Ne è passato certamente tanto di tempo da quanto è stata realizzata suddetta fotografia. È in bianco e nero e in formato non digitale ma analogico. Certamente apparterrà al classico album di famiglia, che tutti noi possediamo nelle nostre case. Tra l’altro sovente siamo andati a riprenderlo in mano quando è arrivata la pandemia.

In quel periodo non sapevamo come passare il tempo e dovevamo rimanere in casa per il nostro bene e quello altrui. Dunque anche i vip, sia nostrani che internazionali, hanno iniziato a dare una sistemata alle dimore e a fare un salto pure in soffitta o in cantina. Sono così emerse sul Web e sulle piattaforme Social molte foto d’annata che li mostravano prima del successo.

Molti di loro poi hanno iniziato a pubblicare foto che li ritraevano ancora bambini. Anche l’artista qui ritratta ha deciso di mostrarsi ai suoi numerosi estimatori nel suo primo giorno di scuola materna.

Tuttavia se si osserva con maggior attenzione la fotografia, definibile come una vera e propria gioia per gli occhi, possiamo notare dei lineamenti che in realtà dovrebbero esserci molto noti.

Ieri una bambina tenerissima, oggi un’attrice di successo

Certo non aiuta il fatto che la bimba non guardi in camera per un sentimento forse di pudore e di timidezza. Crescendo ha dimostrato non solo di essere bellissima ma anche di possedere un vivo e autentico talento come modella e come attrice sia per il Grande che per il Piccolo Schermo. In Italia ha ricevuto la massima consacrazione grazie a una nota serie di Rai Uno, accanto al mitico Terence Hill.

Ed è italiano anche l’uomo che da moltissimi anni le ha rubato il cuore e con il quale fa tutt’ora coppia fissa. Non sono sposati ma a sua detta è come se lo fossero, tant’è che lei lo chiama già marito. Insieme hanno messo al mondo due splendide bambine. Inoltre lei ha anche dato alle stampe due splendidi romanzi, che sono stati dei veri successi editoriali. Avete capito di chi stiamo parlando?

Rocìo Morales e il suo momento d’oro

Sì, è proprio la divina Rocìo Morales, compagna di vita del bellissimo Raoul Bova e artista stimatissima e amatissima, Di recente la sua dolce metà metà gli ha dedicato una tenerissima dedica su Instagram vincendo così la sua proverbiale timidezza. Lei nel frattempo sta regalando splendidi scatti della sua vacanze ai suoi numerosissimi followers.

Ultimamente è stata avvistata in Calabria e ha ottenuto un nuovo riconoscimento in un Festival importantissimo quale il Magna Grecia Film Festival. Insomma Rocio sta vivendo nuovamente un momento meraviglioso. L’amore va a gonfie vele così come la carriera. Ora i suoi fan non vedono l’ora di rivederla nuovamente grandissima protagonista di una Fiction TV.