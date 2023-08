Maria Grazia Cucinotta aggredita: “Mi ha colto di sorpresa…strappati i vestiti” | Il tutto è durato un attimo

Maria Grazia Cucinotta, la splendida attrice ha parlato di una terribile aggressione. I fan sono sconvolti.

È certamente una grandissima artista, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, la meravigliosa Maria Grazia Cucinotta.

Classe 1968, è una donna realizzata sotto ogni punto di vista. Si è sposata il 7 ottobre del 1995 con Giulio Volati e con lui ha messo al mondo nel 2001 una splendida figlia.

Stiamo parlando di Giulia Volati, diventata una bellissima giovane donna, che sta donando grandissime soddisfazioni, soprattutto a livello scolastico e professionale ai suoi genitori. Maria Grazia in questi giorni sta molto soffrendo per la scomparsa improvvisa della sua amica Sabrina Giambartolomei, che ha lasciato questo mondo a soli 50 anni per via di una malattia improvvisa che non è riuscita a superare.

A lei ha dedicato un dolcissimo e commovente messaggio sui Social, che ha spezzato in mille pezzi i cuori dei suoi numerosissimi estimatori,. Ci riferiamo chiaramente anche a quelli della prima ora, dunque al classico zoccolo duro che la segue da tantissimi anni. Costoro hanno anche molto sofferto quando sono venuti a conoscenza di un tristissimo fatto che ha visto protagonista la loro beniamina.

Maria Grazia Cucinotta e il racconto della terribile aggressione

Tempo fa, durante una sua intervista concessa al magazine femminile Diva E Donna, lei ha parlato di una terribile aggressione, che l’ha letteralmente sconvolta e della quale ancora oggi fa fatica a parlarne, sebbene lei sia una donna molto coraggiosa. È qualcosa che appartiene al suo passato e che non deve mai più accadere.

Allora l’attrice, nonché valente produttrice cinematografica, non si trovava in Italia ma nella meravigliosa città di Parigi che lei ha descritto come la più bella al mondo. Lei era molto felice e stava avviandosi a fare un provino per una pubblicità. Era vestita in una maniera molto casual quando è avvenuta la terribile aggressione.

L’ha colta di sorpresa, parole agghiaccianti

“Ero in trasferta a Parigi. Ero felice perché erano nella città più bella al mondo. Stavo per andare a fare un provino pubblicità. E, a scanso di equivoci: non ero truccata e non ero vestita in maniera provocante. Indossavo una felpa, una tuta, e così sono entrata nel portone di quel palazzo in cui avrei dovuto fare il provino”., queste le prima parole di Maria Grazia, che hanno fatto da premessa al fatto.

Poco dopo ha rivelato: “Uno sconosciuto in giacca e cravatta è entrato assieme a me. Mi ha colto di sorpresa. Ha cercato di strapparmi i vestiti, sono riuscita a scappare ma mia ha inseguito.”. E a quel punto che cosa ha fatto? E che cosa è accaduto? “Sono entrata in casa. Tutto è durato un attimo, ma cose del genere non le dimentichi così facilmente”.