Carlo Conti le ha detto addio: non c’è stato nulla da fare | Chi c’è nel suo cuore adesso

Carlo Conti, ormai è tutto chiaro. Le ha detto addio. Ma com’è possibile? Fuori il nome della sostituta.

Sta trascorrendo ora come ora un periodo di meritato riposo lontano dalla TV il bravo, accorto e simpatico Carlo Conti. Immenso professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, è diventato ben presto uno dei conduttori Rai più amati e apprezzati dagli italiani di ogni età.

Anche la stagione 2022/2023 che si è conclusa da circa due mesi è stata un’autentico successo per lui, che abbiamo visto al timone sia di Tale E Quale Show, che della sua versione Nip che del prestigioso David di Donatello.

A partire da settembre sarò di nuovo impegnatissimo con Tale E quale Show, da qualche settimana ha annunciato lui stesso tramite Instagram la lista dei nuovi concorrenti.

Questi ultimi si sfideranno a suon di imitazioni e dovranno affrontare i giudizi della severissima giuria. Ora però, a far parlare di lui non è la sua professione che va a gonfie vele, ne la sua grandissima amicizia con la regina indiscussa della Reti Mediaset, ovvero Maria De Filippi, né con Antonella Clerici.

Carlo Conti le ha detto addio

Per lui loro non sono solo due immense professioniste e donne speciali, ma come sorelle tanto è il ben che li lega. Ora c’è ben altro che sta facendo preoccupare i suoi fan, compresi quelli della prima ora. Difatti si sta parlando di un addio che lui ha da poco pronunciato. Tra l’altro non ha la minima intenzione di tornare indietro ed è ben sicuro della decisione che ha preso dopo una unga e accurata riflessione.

Com’è possibile tutto ciò? Pareva così unito e innamorato! Possibile che l’amore con la sua dolce metà, nonché moglie e madre di suo figlio sia finito? Niente aveva fatto presagire la cosa. Tuttavia c’è da dire che lui è anche una persona profondamente riservata e che pertanto, pur essendo un personaggio famoso e in vista, non ami raccontare della sua vita sentimentale. Dunque è davvero così?

Ha lasciato la sua storica dimora

No, va tutto ben con la moglie Francesca Vaccaro, che lo ha reso padre di Matteo nel 2014. Ciò a cui ha detto addio è la sua casa, ovvero la Torre Dei Ramaglianti. Si trattava ovviamente di una residenza importante, di pregio e super elegante, nonché posizionata nel centro della città di Firenze e dotata di una vista a dir poco mozzafiato.

Parliamo di un attico meraviglioso ma che non disponeva di alcuno spazio all’aperto o, per lo meno assai pochi, e ciò per un bambino come Matteo non va bene . Ed è per questo motivo che Carlo ha deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento totalmente immerso nel verde, probabilmente sito nei dintorni sempre del capoluogo toscano. L’arredamento sarà moderno e la dimora ricca di tanti comfort.