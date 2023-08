Kate Middleton in lacrime: dietro la principessa c’è pur sempre una donna | Ridotta così per ‘colpa’ sua

La principessa del Galles è sempre composta e fedele al protocollo reale, ma questa volta le emozioni hanno preso il sopravvento.

Kate Middleton ha partecipato per ben tre volte al torneo Wimbledon 2023. Dal 2016 è la madrina del All England Lawn Tennis Club, che ospita ogni anno la gara. Per quest’edizione non era accompagnata solo dal marito, ma anche dai suoi due figli più grandi, George e Charlotte. Per la prima volta la principessina ha assistito ad una finale sportiva così importante, mentre il piccolo Louis non era presente: la madre ha raccontato che il bambino fosse molto indispettito per non essere stato portato alle finali di tennis insieme ai fratelli più grandi.

La principessa del Galles è un’appassionata di tennis ed è un’amica storica di Roger Federer, il quale dà lezioni ai principini di casa Mountbatten-Windsor. Come madrina del torneo, Kate è stata presente sia alla finale maschile che a quella femminile. Quella maschile è stata vinta da Alcaraz, contro Djokovic.

A fine partita, la principessa ha premiato il vincitore, ma qualche secondo prima è stata protagonista di una gaffe. Entrando in campo, ha salutato tutti i raccattapalle, saltandone uno. Il gesto non è stato fatto intenzionalmente, ma grazie a questo episodio i ragazzino è diventato famoso sui social.

Tutti avevano l’impressione che la Corona britannica tifasse per il tennista spagnolo, che si è rivelato vincitore. Per Djokovic, invece, nessuna preferenza, come conseguenza delle sue idee no vax che la monarchia inglese non condivide affatto.

Lo stile inconfondibile di Kate Middleton

In occasione delle finali, Kate ha scelto per il suo abbigliamento un filo conduttore: il colore verde. Si è presentata con outfit molto eleganti in tonalità diverse di verde, con quakche dettaglio viola (sono i colori di Wimbledon). Il primo giorno ha indossato una giacca doppio petto verde menta con una gonna plissettata bianca. Per la finale maschile ha oreferito un tubino verde smeraldo,

Per la finale femminile, invece, ha scelto un completo di giacca a manica corta e gonna a piccole pieghe color verde acido di Self Portrait, e scarpe color nude di Gianvito Rossi. E’ stato durante quest’ultima finale che Kate ha dato libero sfogo alle sue emozioni. Ma cosa è accaduto alla principessa del Galles?

Il motivo delle lacrime

Kate è rimasta impassibile per tutta la durata della finale femminile. Alla fine, all’ultimo punto segnato, viene annunciata la vincitrice: è la tennista ceca Marketa Vondrousova, che ha vinto sulla tunisina Ons Jabeur, la quale è scoppiata in un pianto inconsolabile. Anche la principessa del Galles si è lasciata andare alle lacrime per l’emozione accumulata fino a quel momento.

Il gesto più commovente che ha fatto sciogliere Kate, è stato quando la Vondrousova ha dedicato la vittoria alla sua famiglia. Poco dopo è scesa in campo per provare confortare con un abbraccio e dolci parole l’atleta tunisina, con scarsi risultati. La Jabeur era molto dispiaciuta per quella sconfitta, poiché era la quarta consecutiva, ma ha promesso di non abbattersi per tornare più forte di prima.