Al Bano, ha vomitato il suo pensiero su di lei: “La butterei nel fuoco” | Per lui è un mostro

Al Bano, dichiarazioni fortissime da parte dell’amatissimo cantante pugliese rivolte a lei. La butterebbe nel fuoco!

Il cantante pugliese è tuttora oggi una star della musica italiana e lo è non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Le sue canzoni sono ancora richiestissime e cantate ovunque. Inoltre quando ha annunciato, ormai un paio di anni fa, la reunion con l’ex moglie Romina Power, a livello artistico i fan hanno dimostrato in men che non si dica la loro immensa gioia.

Tuttavia se in molti hanno pensato, o meglio sperato e sognato, che ci fosse anche un riavvicinamento a livello sentimentale tra di loro hanno ben presto ricevuto un’amata delusione. Difatti non c’è mai stato un ritorno di fiamma tra di loro. A un certo punto è stato lo stesso Al Bano che ha voluto mettere i cosiddetti puntini sulle i, durante una sua seguitissima ospitata a Verissimo.

In poche parole innanzi a Silvia Toffanin ha sostenuto che lui e la Power sono in ottimi rapporti e che si vogliono ancora molto bene. Ha parlato di bene e non di amore. Inoltre ha sottolineato che ora come ora per lui lei è come una sorella. Ha infine ribadito il suo grande amore per l’attuale compagna Loredana Lecciso.

Al Bano, la terribile confessione su di lei

Con lei ha messo al mondo due figli quali Jasmine e Al Bano Junior detto Bido. Con Romina ne aveva avuti ben 4: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Quest’ultima è diventata una vera star del Piccolo Schermo grazie soprattutto alla sua presenza in veste di affetto stabile a Oggi è un altro giorno condotto dalla meravigliosa Serena Bortone.

Per la verità anche Jasmine è un personaggio televisivo e non solo molto quotato. Tra l’altro la ragazza ha anche deciso di seguire le orme paterne per quando concerne la musica, ottenendo ottimi consensi. Ora però il suo celebre papà ha fatto parlare ampiamente di se per via di una sua fortissima dichiarazione. ” La butterei nel fuoco”. A chi si è riferito con ciò?

” La butterei bel fuoco”, le sue fortissime parole

“La butteri nel fuoco. Dichiarare guerra al giorno d’oggi è assurdo”, ha dichiarato l’immenso artista a Chi. Il cantante ha poi proseguito sull’argomento dicendo che ” Quello che sta accadendo oggi significa cancellare tanti anni di ricerca, di cultura, di poesia e di pace”. Ha anche definito senza tanti giri di parola la guerra come “ un mostro davanti al quale ci si sente impotenti”.

Insomma, ci sono davvero tanta amarezza e infinito dolore nel cuore di Al Bano. Un cuore grande di compagno, padre e nonno e che certamente è preoccupato per il presente e soprattutto per il futuro dei suoi cari. In ogni caso lui trova la forza di affrontare tutto non solo grazie alla Musica ma soprattutto alla sua Fede che è incrollabile.