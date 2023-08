Wanda Nara, dalla scoperta della malattia alla separazione dal marito: “Lo abbiamo fatto per soldi” | Dilaga la tristezza

La modella argentina si è raccontata a 360 gradi, rilasciando anche una triste confessione: ecco le sue parole.

Wanda Nara è stata ospite del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, in cui si è raccontata in un’intervista intima. La conduttrice aveva impostato l’intervista in maniera tale da parlare della presunta separazione tra lei e suo marito ma, con grande sorpresa dei presenti in studio, non si è presentata da sola. Ma chi è questa donna?

Wanda Nara Colosimo nasce Boulogne Sur Mer il 10 dicembre 1986, da Andrés Nara e Nora Colosimo. Nel 2005 debutta per la prima volta sul palco come showgirl per la rivista Humor en Custodia. L’anno successivo la vediamo al fianco del comico Jorge Corona nel programma King Corona, ma dopo soli due mesi abbandona questo incarico a causa di presunti abusi da parte dell’uomo e di sua moglie.

A partire dal 2007 la troviamo in numerosi talent show argentini, Patinando por un sueño, El musical de tus sueños e Bailando por un sueño. Intanto conosce il calciatore Maxi Lopez, scegliendo di convolare a nozze con lui e dando alla luce i suoi tre figli maschi, Valentino, Costantino e Benedicto. La famiglia si trasferisce in Italia nel 2011, anno in cui Lopez viene accolto nella squadra di calcio del Catania. Il matrimonio naufraga a causa di continue accuse reciproche di infedeltà, e i due si separano il 6 novembre 2013.

In Italia ottiene notorietà, pubblicando il suo primo libro Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Debutta nelle televisione italiana nel 2018, quando sostituisce Melissa Satta nella trasmissione Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, e nel 2020 la troviamo come opinionista nella quarta edizione del Grande Fratello VIP. Oggi è impegnata in Argentina con le riprese di Masterchef.

Il nuovo grande amore

Dopo il divorzio da Lopez, Wanda conosce un altro calciatore, Mauro Icardi, classe ’93, che all’epoca ha solo 19 anni. Il ragazzo è amico e compagno di squadra di Lopez, nella Sampdoria. Non trascorre molto tempo che i due si sposano il 27 maggio 2014, e poco dopo completano la famiglia con le figlie Francesca, nata nel 2015, e Isabella, del 2016.

Quando pochi giorni fa si è presentata nello studio di Belve accompagnata da suo marito, Francesca Fagnani ha domandato molto sorpresa: “State ancora assieme?“, e lei ha risposto: “Certo siamo una famiglia“. La showgirl ha rassicurato la conduttrice e il pubblico a casa che, nonostante gli alti e bassi, gli innumerevoli tira e molla e accuse di tradimento, il matrimonio sta andando a gonfie vele in questo momento. “Pensavo di parlare della fine di un matrimonio, invece si è presentata accompagnata da Icardi” ha constatato la Fagnani durante la presentazione alla stampa del suo programma.

La domanda a cui non sa rispondere

Dopo 6 anni come attaccante dell’Inter, Icardi è approdato nel Paris Saint-Germain nel 2019. Tre anni dopo si è aggiudicato un campionato turco, andando a giocare nel Galatasaray. Sulla scelta di abbandonare l’Inter, Wanda ha spiegato: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi“. Ad oggi lei vive in Argentina e lui a Istambul, ma la coppia non esclude di tornare in Italia. “Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici”.

Quando le è stato chiesto se hanno intenzione di vivere ancora separati fino alla fine del 2023, la showgirl argentina ha risposto: “Questa penso sia la domanda più difficile per me a cui rispondere, ci organizziamo mese dopo mese. Di solito vado a Ibiza a luglio, quest’anno non so ancora se viaggerò perché Masterchef è la mia priorità e mentre registriamo non vado in vacanza“.