Stefano De Martino, il bacio alla ballerina famosissima spazza via ogni dubbio: relazione in frantumi per lei

Stefano De Martino, arriva il bacio tra di lui e la famosa collega. La relazione è andata a farsi friggere per colpa sua.

Ormai è ben chiaro a tutti che l’affascinante showman campano non faccia più coppia fissa con la sua splendida moglie. Ancora una volta i due, che sono ancora legati dal vincolo del matrimonio, si sono detti addio. Stavolta però la delusione è stata grande e decisamente profonda. I fan e il grande pubblico ci avevano creduto.

Niente da fare nemmeno stavolta. Sono durati un anno e ora sono ancora lontani sebbene a tenerli comunque uniti sarà Santiago, il bimbo che hanno messo al mondo insieme.

Lei poi ne ha messo al mondo un altro, o meglio, un’altra, con l’affascinante star del Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese. Stiamo chiaramente parlando della piccola Luna Marì.

Tra l’altro le cose tra Stefano e Belen stavolta sembravano andare talmente bene da far dichiarare alla showgirl argentina, che è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, da allargare la loro splendida famiglia. Lui invece aveva cercato di calmare gli entusiasmi e di prendere tempo.

Stefano De Martino e il bacio alla sua super famosa collega

Fatto sta che ora pare che i cocci tra di loro si siano nuovamente rotti e che non si possano sistemare ancora una volta. Sebbene si parlasse di altra crisi di coppia per loro da mesi, è solo di recente che le voci al riguardo si sono fatte sempre più forti e insistenti. E hanno iniziato ad essere tali quando lei ha annunciato che aveva lasciato le Reti Mediaset con un messaggio caricato in una Storia su Instagram.

Lui invece è stato super confermato in Rai e dall’autunno si dividerà con una certa disinvoltura tra la TV e il Teatro, proprio come ha già fatto negli scorsi mesi. E pare, come ha sussurrato Fabrizio Corona su Telegram, che sia stato proprio l’ eccesivo amore dello showman per il lavoro la causa dell’addio a Belen, Fatto sta che ora si parla di un suo bacio dato alla famosa collega. E scoppia di nuovo il Caos.

Il bacio con la bella Giulia

In realtà si tratta di scatti tratti da un’emozionante esibizione che nel 2011 Stefano ha eseguito con l’allora concorrente Giulia Pauselli. Lui svolgeva al tempo il ruolo di ballerino professionista e ballava con lei. Durante un passo a due si erano lasciati andare dalla passione, dedicandosi a un bacio che di scenico non aveva nulla. Allora poi lui era ancora legato ad Emma.

In seguito il ballerino sostenne che l’effusione con la collega non centrasse assolutamente nulla con il bacio con Giulia. In ogni caso tra di loro non durò molto e ben presto i due si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Lei ha incoronato il sogno di diventare mamma e ha trovato l’amore vero nel collega Marcello Sacchetta. Stefano ora come ora è single, dopo l’addio alla moglie Belen.