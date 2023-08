William e Kate, già al capolinea: liti e risse furibonde per colpa dei figli | Allarme rosso in casa

William e Kate, la coppia pare essere particolarmente litigiosa. Altro che armonia! La confessione che spiazza.

Un famoso e assai colorito detto popolare, che praticamente tutti quanti conosciamo e che avremo sentito pronunciare tantissime volte nella nostre vite, è che l’amore non è bello se non è litigarello. Chiaramente però le litigate non devono mai essere eccessivamente accese o ricche di mancanza di rispetto verso se stessi e il proprio partner.

Accade poi anche che molte unioni appaiano agli occhi degli altri come inossidabili e praticamente perfette. E come il Gossip ci insegna sono proprio quelle che sembrano così a nascondere poi problemi che diventano a un certo punto tanto gravi da costringere i due a dirsi addio senza se e senza ma.

Se poi prendiamo in esame le coppie reali, con il fatto che devono necessariamente seguire la classica e super chiacchierata etichetta, la situazione si complica e pure di molto. Ovviamente da Palazzo non potrebbero trapelare voci su di loro ma qualche pettegolezzo riesce comunque sempre a uscire, lasciando però la fonte ben celata nell’anonimato.

William e Kate, un amore che viene da lontano

A essere particolarmente nel mirino sono ora come ora non Harry e Meghan, bensì William e Kate. I due si sono fidanzati che erano ancora dei ragazzini e il loro amore è cresciuto sempre di più. Inizialmente erano grandi amici, poi lei, capendo che la loro amicizia si era trasformata in qualcosa di più profondo, ha iniziato ad ammaliarlo con mise più femminili.

Ed è così che lui si è accorto che quella sua amica tanto speciale fosse bellissima e che gli piacesse molto. Da allora mai una nube sul loro legame sebbene, ben prima delle nozze, lui spaventato a morte dalla potenza del sentimento che provava per lei, l’ha lasciata per un breve periodo, salvo poi correre nuovamente da lei, sempre più innamorato. Il resto è storia recente. Un bel matrimonio e tre figli.

Il motivo delle loro continue liti

Tre figli quali George, Charlotte e Louis che sono la gioia dei loro occhi e per i quali pare che litighino. Difatti pare che Kate non sia d’accordo sulla canzone che il marito vorrebbe far maggiormente ascoltare al primo e al secondo figlio quando li porta a scuola. Se loro vorrebbero Waka Waka di Shakira, lui ne avrebbe nel cuore un’altra decisamente molto grintosa.

Stiamo parlando di The Best, uno dei maggiori successi della compianta e mitica Tina Turner. Lui è particolarmente legato a questa canzone perché era quella che la loro mamma faceva ascoltare lui e ad Harry quando andavano in collegio, In ogni caso la Middleton non la riterrebbe adatta per i suoi figli e chiederebbe al marito di far ascoltare loro musica più consona alla loro età. In ogni caso pare che anche i piccoli litighino tra loro per la canzone da ascoltare: insomma pare che la musica sia fonte di grandi discussioni familiari.