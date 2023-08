Letizia di Spagna, altro che meta lussuosa! Ecco dove si è ridotta a passare le vacanze estive

Letizia, regina di Spagna, è anche moglie e madre: ama trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Ecco dove sono stati avvistati.

Nata a Oviedo, nel 1972, Letizia Ortiz Rocasolano è una ragazza comune, la maggiore di tre sorelle. La famiglia si trasferisce a Madrid quando lei ha 15 anni, ma ben presto subisce la separazione dei suoi genitori. Non è un bel periodo per la ragazza, ma comunque riesce ad andare avanti per la sua strada, studiando per svolgere il lavoro dei suoi sogni: la giornalista, come sua nona paterna.

Dopo il diploma di maturità, inizia uno stage per Radio Oviedo, e successivamente si iscrive alla facoltà di Giornalismo all’Università Complutense di Madrid, laureandosi con ottimi voti. Conclude un Master a Guadalajara, in Messico, e inizia subito a lavorare per il canale Bloomberg TV, dove si fa notare per le sue competenze. I responsabili della CNN+ le propongono di condurre il telegiornale di TVE, incarico che accetta ad occhi chiusi.

Intanto continua a studiare ed aggiornarsi all’Istituto Ramiro de Maeztu, dove incontra l’insegnante di lingue Alonso Guerrero, dieci anni più grande di lei. I due convolano a nozze nel mese di agosto del ’98, divorziando solamente dopo un anno.

Intanto lei continua la sua ascesa verso una carriera di successo, diventando inviata della CNN+. Nel 2002, durante un incarico in Galizia, dove una macchia di petrolio ha devastato le coste della regione, Letizia conosce l’allora principe di Spagna, Felipe, che è sul luogo del disastro per visitare le persone colpite. Il primo incontro è avvenuto durante una cena organizzata dal giornalista Pedro Erquicia. Tra i due avviene un corteggiamento discreto, lontano dalle telecamere. Nell’ottobre 2003 il mondo si accorge della loro relazione, e un mese dopo la casa reale di Spagna annuncia il loro fidanzamento ufficiale.

La famiglia di Letizia

Nel 2004 vengono celebrate le nozze tra il principe Filippo e Letizia, che perde il suo cognome di nascita per diventare semplicemente Letizia di Spagna. Una ragazza borghese è entrata a far parte della casa reale borbonica. Da quel momento, inizia ad apparire in compagnia del suo sposo in molti eventi pubblici, ma appare da sola anche in altre occasioni, soprattutto quando si tratta di beneficienza. Ad oggi è Presidente Onorario del Comitato Spagnolo dell’UNICEF e dell’Associazione Spagnola contro il Cancro.

Nel 2005, diventa madre per la prima volta: il 31 ottobre nasce Leonor, futura regina di Spagna, e il 29 aprile 2007 viene al mondo Sofia. Letizia tiene molto all’immagine della figlia maggiore, in quanto sarà sovrana del Paese. Durante le apparizioni pubbliche, cerca sempre di spostare l’attenzione sulla ragazza: questo dimostra quanto l’attuale regina sia orgogliosa di sua figlia. E’ palese quanto Letizia ami la sua famiglia: quando gli impegni reali lasciano del tempo libero, la regina, il re e le due principesse delle Asturie adorano trascorrere del tempo insieme, soprattutto in vacanza.

Le vacanze della famiglia reale

Si pensa che una famiglia nobile trascorra i periodi di pausa viaggiando verso mete esotiche o di lusso, su isole private o yacht, lontani dalla folla curiosa. Spesso le vacanze sono gli unici momenti per staccare completamente dagli impegni reali, scanditi con tempi ristrettissimi e sempre a contatto con il pubblico.

Alcune volte, però, per i reali è d’obbligo mostrarsi in alcune mete molto conosciute e frequentate, spesso ubicate nel proprio Paese. E’ ciò che è accaduto alla famiglia di Letizia: sono stati avvistanti in giro per le strade di Palma de Mallorca, meta molto visitata durante il periodo estivo. Non sono mancati gli sguardi dei sudditi incuriositi e increduli di avere davanti a sé il re e la regina di Spagna.