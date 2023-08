Can Yaman, il ritorno è del tutto inaspettato: la sua ex famosissima torna ‘da lui’

Si torna sempre dove si è stati bene: l’attore turco ha ritrovato recentemente qualcuno che non vedeva da molti anni.

Attore e modello, Can Yaman ad oggi è considerato un sex symbol internazionale. Bravo, bello e poliglotta: parla cinque lingue, ovvero turco, italiano, tedesco, spagnolo e inglese. Ma quali sono le sue origini? Andiamo a scoprirlo.

Classe ’89, Can Yaman nasce a Istanbul nel quartiere di Suadiye da Güven Yaman, il padre di origini albanesi-kosovare e da Güldem Yaman, una professoressa di lettere di origine albanesi-macedoni. E’ cresciuto ed educato principalmente dalle sue nonne, dato la difficoltà economica che vivono i suoi genitori, i quali divorziano quando Can ha solamente cinque anni. Frequenta il liceo Italiano ad Istambul, dove i docenti lo notano per la sua costanza e disciplina nello studio. Dopo il diploma, si laurea nel 2012 al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Yeditepe, ma non lavora nell’ambito politico, perché preferisce dedicarsi alla recitazione.

Debutta ufficialmente nel piccolo schermo nel 2017, quando entra nel cast della serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, interpretando Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari. L’anno successivo lo troviamo nella serie DayDreamer – Le ali del sogno, quando interpreta il fotografo Can Divit, nel ruolo di co-protagonista al fianco di Demet Ozdemir. Nel 2019 ottiene il titolo di “Uomo dell’anno” dal giornale GQ.

Dopo la popolarità ottenuta con la serie DayDreamer – Le ali del sogno, appare in alcune pubblicità italiane e serie televisive, tra cui Che Dio ci Aiuti e Viola come il mare. Nel 2021 fonda l’associazione Can Yaman for Children ETS, organizzazione no-profit che affianca e supporta bambini e adolescenti in ambito socio sanitario, raccogliendo fondi da donare agli ospedali e alle strutture che si occupano di persone affette da gravi malattie o con disabilità.

La relazione chiacchieratissima

Durante autunno 2020, Can era su Instagram e stava visionando qualche profilo qua e là. E’ capitato su quello di una ragazza bionda, con un sorriso meraviglioso e fisico scultoreo: era Diletta Leotta. L’attore non ha esitato neanche un secondo e ha contattato la conduttrice televisiva, la quale è rimasta molto colpita dai modi gentili e dall’italiano perfetto del modello turco. I due si sono incontrati subito a Roma, dove Can stava lavorando per delle riprese televisive.

Sono stati paparazzati in un locale della capitale, mentre si scambiavano baci e coccole. Quella sera, inoltre, Diletta ha alloggiato nell’albergo dove dormiva Yaman in quel periodo. Poco tempo dopo, l’attore si è trasferito definitivamente in Italia per rimanere con la sua compagna. La relazione però è terminata con la stessa velocità con cui è iniziata. Diletta ad oggi aspetta una bambina dal nuovo compagno Loris Karius, mentre Yaman sembra essere single, ma girano voci di un ritorno di fiamma.

Il ritorno che nessuno si aspettava

Da qualche giorno si vocifera che Demet Ozdemir sia in Italia. Ma di chi stiamo parlando? Demet è l’attrice che interpretava il ruolo di co-protagonista insieme a Can Yaman nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Tornerà su Canale 5 con una nuova soap opera dal nome My Home My Destiny. La ragazza è riuscita a conquistare il cuore di migliaia di telespettatori grazie alla sua bravura e alla sua dolcezza, soprattutto perché la storia si ispira ad una vicenda realmente accaduta.

Si pensa che Silvia Toffanin la inviterà a Verissimo per conoscere meglio l’attrice, ma anche per sapere più dettagli sulla sua vita privata: i fan della serie DayDreamer hanno sempre pensato che Can e Demet formassero una coppia anche nella vita privata, non solo davanti alle telecamere, ma non c’è mai stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati. A maggior ragione che la ragazza è reduce di un matrimonio finito e Can è single, oggi i fan della coppia sperano che ci sia un ritorno ufficiale questa volta. Chissà se vedremo i due attori prendere parte ad una fuga romantica (o solo in amicizia) in qualche località turistica italiana. Non ci resta che attendere di rivedere Demet su Canale 5, e continuare a sognare che possa ufficializzare la relazione con Yaman.