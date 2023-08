Maria De Filippi non trova pace, il rimpianto è troppo grande: “Non me ne sono accorta in tempo” | La confessione vi farà scendere una lacrima

La divina Maria De Filippi non trova pace. Si parla di grandissimo rimpianto per lei mentre scende una calda lacrima. Non se ne è accorta in tempo. Ormai è troppo tardi.

La stagione 2022- 2023 è stata a dir poco trionfale per la mitica Queen Mary ma sarà anche quella che ricorderà con maggior dolore. Difatti è mentre era impegnatissima nella sua realizzazione al massimo grado con i suoi seguitissimi programmi, è venuto a mancare l’adorato marito Maurizio Costanzo.

Con lui è stata insieme una vita. I due si sono amati tantissimo e hanno costituito per decenni una delle coppie più belle, unite, pulite e affiatate del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Insieme avevano anche adottato Gabriele che oggi è un giovane e affascinante uomo che lavora dietro le quinte con la sua splendida mamma.

Ed è stato lui la roccia al quale lei si è principalmente aggrappata con infinto amore quando il suo Maury ha lasciato questo mondo. A starle accanto i suoi familiari, i colleghi e i più sinceri amici. Tuttavia anche il grande pubblico non l’ha mai fatta sentire sola. E lei ha deciso di ringraziarlo pubblicamente con un sentito messaggio, apparso poco prima dell’inizio dei suoi programmi.

Maria De Filippi, ha un grande rimpianto

Si è presa, come è giusto e normale che sia, dei giorni per metabolizzare il lutto e trascorrere dei giorni lontana dalla Tv per stare maggiormente con i suoi cari. Tuttavia dal suo lavoro non ci è voluta stare a lungo. La prima trasmissione che ha ricominciato a registrare è stata Amici. E quando ha fatto il suo ingresso in studio è stata accolta da un grandissimo e scrosciante applauso.

Tuttavia ancora oggi la splendida Maria ha ancora un grandissimo rimpianto. Non lo nasconde e lo ammette senza tanti giri di parole. Purtroppo anche una persona tanto accorta e attenta come lei ha compiuto un grave errore. Non se ne sarebbe accorta in tempo e ormai tornare indietro non è più fattibile. E sono lacrime e pure amare.

” Non si è accorta in tempo”, la sua amara confessione

Si tratta di qualcosa che riguarda non il suo privato ma la sua vita professionale, in maniera particolare il padre di tutti i talent. In poche parole quando qualche anno fa si presentò ai provini per tentare di far parte della prestigiosa scuola lei e il suo team non captarono il suo vero talento che poi è pian piano letteralmente esploso. Ora l’artista non prova rancore per quella scelta sbagliata.

Tuttavia lei ne è ancora dispiaciuta. Stiamo parlando di Ultimo che oggi è uno dei cantautori più apprezzati nel nostro Paese soprattutto dai giovani e dai giovanissimi. La sua fama è talmente cresciuta da riempire gli stadi con i suoi live. Ha vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo e ha sfiorato tante volte la vittoria nei Big. Oggi è in ottima rapporti con la De Filippi che sente di tanto in tanto al telefono.