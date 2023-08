Ilary Blasi beccata a baciare un’altra persona (famosissima): Bastian la prenderà malissimo

Ilary Blasi, la splendida showgirl romana, beccata a baciare una persona che non è Bastian. Come la prenderà il suo lui?

Ci avevano appena regalato sui Social, in particolare sul seguitissimo e super aggiornato Profilo Ufficiale Instagram di lei, tanti begli scatti della loro vacanza d’amore in Brasile, e ora lei che fa? Si mette a baciare un’altra persona come se niente fosse? Tanto più che si tratta di una vera e propria star.

Lei non può negare perché esistono gli scatti che parlano molto chiaro a riguardo. Che cosa mai sarà successo da indurla a ciò? Eppure la sua storia con l’affascinante imprenditore tedesco sembrava procedere a gonfie vele. Lui ha conosciuto pure i suoi tre figli con i quali ha legato moltissimo.

E ciò è certamente qualcosa di molto delicato. Inoltre se lei gli aveva permesso di conoscerli e di frequentarli anche durante le vacanze significa che fosse certa dell’importanza del loro legame.

Oltre a ciò lui ha pure avuto modo di entrare in confidenza con il tik toker Cristian Babalus, il fidanzato della secondogenita Chanel.

Ilary Blasi bacia un’altra persona

Tra l’altro la ragazza, che è diventata una bellissima giovane donna, assomiglia molto dal punto di vista fisico ed estetico alla sua tanto celebre mamma con la quale ha uno splendido rapporto. Le due poi condividono la grande passione per la Moda. Tra l’altro di recente la ragazzina ha fatto sapere sui Social di aver indotto la madre a cambiarsi d’abito prima di uscire con lei.

In poche parole l’ha invitata a non indossare un abito in stile Barbie ma qualcosa di più consono. Ed ecco quindi poi che Ilary ha optato per un paio di pantaloni cammello abbinati a una t- shirt nera. Insomma, a quanto pare la showgirl romana, tiene molto la giudizio della figlia. E ora Chanel che cosa ne penserà del bacio che ha scambiato con quella persona?

Lei bacia lei, che ne penserà Bastian?

Il bacio in questione Ilary se l’è scambiato in Tv niente di meno che con la magnifica Michelle Hunziker durante una seguitissima puntata del one woman show della meravigliosa showgirl svizzera, ovvero Michelle Impossible. La clip della loro effusione è stata prontamente condivisa in Rete e diventato in men che non si dica virale.

E ciò che ha lasciato stupiti è la confessione che ha fatto poi l’ex signora Totti. “Ci ho messo la lingua”, ha spifferato al Passaparolaccia. E che ne penserà di tutto ciò il bel Bastian? L’avrà presa sul ridere o vedendo ora quel video, che forse gli era sfuggito non vivendo in Italia, le avrà fatto una bella romanzina? Intanto i fan fanno un tifo sfegatato per la coppia che è sempre più bella.