Harry ha scoperto tutto: i veri colpevoli della morte di Diana sono loro | La voce da brividi

Harry ha fatto una dolorosa scoperta. Lui sa chi sono stati i veri colpevoli della morte della sua adorata mamma Diana. La notizia che spacca i cuori.

Ha lasciato certamente un segno indelebile nell’anima dei suoi adorati figli la sua prematura morte. Entrambi per un lungo periodo di tempo si erano chiusi nel silenzio.

Pian piano hanno cercato di metabolizzare il fatto ma pare che tra i due quello che non ce l’abbia mai fatto ad accettarlo per davvero sia Harry.

Del resto pare che lui sia sempre stato il più sensibile e che a livello caratteriale assomigli moltissimo alla splendida Lady D. Se inizialmente era molto legato al fratello maggiore William con il quale si divertiva pure moltissimo, poi qualcosa si è rotto e la distanza tra di loro è diventata insormontabile.

Tutto ciò ha iniziato a prendere tristemente vita quando entrambi si sono sposati e sono diventati genitori. Le loro rispettive consorti non si sono mai davvero sopportate e ciò certamente ha in primis contribuito ad allontanarli. Ciliegina sulla torta è stata poi la decisione di Harry, risalente ormai a 3 anni fa, di lasciare la vita di Palazzo e l’Inghilterra per andare a vivere con moglie e figli in America.

Harry, ha scoperto tutto sulla morte di mamma Diana

In questa sua sofferenza per l’etichetta, che per la verità avvertiva perlopiù la sua bellissima Meghan, c’è molto della Spencer. Anche lei nel corso della sua breve vita aveva faticato e non poco ad accettarla. E forse non l’aveva mai fatto. E lui, il secondogenito tanto ribelle quanto sensibile, ha poi voluto togliersi tanti sassolini nella scorsa pubblicato la sua autobiografia Spare. Qui non ha risparmiato nessuno.

E certamente papà Carlo con il quale è ancora ai ferri corti ha storto e non poco il naso. Ciò sarebbe stata fonte di grande dispiacere per Diana. E lo sarebbe stato di sicuro di vedere i suoi amatissimi figli tanto lontani, non solo geograficamente, ma dal punto di vista affettivo. Ed Harry che non l’ha mai dimenticata ha svelato in TV la verità sulla sua morte. Chi sono i veri colpevoli.

Ha svelato i nomi dei veri colpevoli

Durante la sua intervista per la tv britannica ITV il duca di Sussex ha fatto una rivelazione decisamente forte a riguardo: ” Nel tunnel dell’Alma non c’è alcun pericolo che qualcuno potesse perdere il controllo anche se dopo aver bevuto un drink o due a meno che non si fosse completamente accecati…”.

In poche parole Harry avrebbe dato la colpa ai paparazzi che con i loro flash avevano danneggiato la visuale dell’autista che poi ha commesso l’incidente che ha portato alla morte la Principessa Triste. Il figlio non si da pace anche perché secondo lui giustizia non è stata fatta”. Le persone che ne erano principalmente responsabili se la sono cavate tutte”. E in Rete intanto scoppia il Caos.