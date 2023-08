Angelina Mango, morte arrivata all’improvviso per infarto | Cure inutili, non c’è stato nulla da fare

Angelina Mango, nel passato della splendida cantante e star di Amici c’è stata una morte improvvisa. L’infarto è stato devastante.

Oggi è una delle più promettenti artiste del vasto panorama musicale italiano la brava e carismatica Angelina Mango. Quando ha fatto capolino all’interno della scuola del padre di tutti talent pareva quasi intimidita. Sapeva che non sarebbe stato facile rimanerci e che la sfide sarebbero state dure da affrontare.

In più il fatto che fosse figlia d’arte per certi versi non l’avvantaggiava. Difatti si è fatto sempre più forte il chiacchiericcio intorno alla sua persona, come in passato era accaduto con Luca D’Alessio che aveva scelto come nome d’arte quello di LDA per staccarsi artisticamente parlando dal suo tanto celebre papà.

E Angelina come padre ha avuto il mitico Pino Mango. La mamma è invece la splendida Laura Valente che per tanti anni è stata anche la voce principale dei Matia Bazar. Insomma, possiamo ben dire che lei ha respirato aria di musica e di bel canto fin da quando era in fasce. Ha capito poi pian piano che quella della musica fosse anche la sua di strada da percorrere professionalmente parlando.

Angelina Mango, la morte prematura di una persona cara

Ad appoggiarla in questa scelta è stata anche la madre che le ha scritto una dolcissima e super emozionante lettera per far sentire ancora una volta la sua forte vicinanza. Le due sono molto legate e si sorreggono a vicenda. Non per nulla, come ha rivelato la stessa star di Amici a Verissimo, hanno un rapporto molto speciale.

Lo aveva di certo anche con il suo compianto papà, vera e propria stella della Musica Italiana dove ha lasciato un segno indelebile. Quando è scomparso da questo mondo lei era poco più che una bambina. Aveva infatti soltanto 13 anni mentre il fratello Filippo era già grande. Era l’8 dicembre 2014 e quel giorno lei non lo dimenticherà mai. Il suo papà infatti è volato in cielo per via di un infarto fulminante.

L’hanno salvata la Musica e l’amore

Nel corso di una sua intervista a cuore aperto con Vanity Fair Angelina ha parlato di trauma la morte del padre che è avvenuta mentre era impegnatissimo con uno dei suoi tanti concerti. A salvarla e a farla stare un pochino meglio è stata la Musica, oltre che l’immenso amore della sua mamma e del suo adorato fratello maggiore al quale è legatissima.

Quando Pino se ne è andato lei aveva da poco iniziato a frequentare il liceo scientifico. In poche parole la prima parte dell’anno si stava per concludere quando lui si è spento. Per lei è stata durissima andare avanti. ” E’ stato molto pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere”.