Damiano Carrara, addio alla carriera da pasticciere: viene fuori il provino per uno show importantissimo

Clamorosa indiscrezione con protagonista il noto ed amato pasticciere Damiano Carrara: pronto a cambiare lavoro.

Da qualche anno ormai Damiano Carrara è divenuto uno dei volti più amati e più seguiti dal pubblico e dagli utenti dei social. I telespettatori lo hanno conosciuto qualche anno fa quando è stato scelto come giurato del format Bake Off.

Damiano è infatti un noto pasticciere che dopo aver mosso i primi passi a casa sua in Toscana ha poi trovato il successo in America.

Sin dalla decisione però di mettersi in gioco nel noto format di Real Time si è trasferito di nuovo in Italia e preso parte ad altri progetti.

Adesso però e dopo tante occasioni nel ruolo da pasticciere, Damiano potrebbe dare una svolta alla sua carriera e prendere parte ad un noto show in vesti inedite.

Damiano Carrara, il suoi inizi in tv: grande occasione in arrivo

Nel 2017 il noto pasticciere è stato scelto dalla casa di produzione Magnolia per svolgere il ruolo di giudice durante Bake Off. Si tratta di un ruolo che occupa ancora adesso ed anzi proprio in questo momento sono in corso le registrazioni delle nuove puntate che prenderanno il via il prossimo mese di settembre. In questi anni è poi stato scelto come giudice e co-conduttore di Katia Follesa per Cake Star ed ha anche realizzato alcuni format per il canale Food Network.

Il campo della pasticceria e più in generale quello della cucina è quindi stato una parte fondamentale della sua carriera ma adesso potrebbe cambiare qualcosa. Secondo infatti una recente indiscrezione Damiano durante la prossima stagione televisiva potrebbe mettersi in gioco alla corte di Milly Carlucci ma vediamo cosa viene fuori.

Ballando con le Stelle, tra i provinati anche Damiano Carrara: l’indiscrezione

Il portale Dagospia in questi giorni ha lanciato alcune clamorose indiscrezioni in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Soprattutto per quanto riguarda i prossimi concorrenti potrebbero essere in arrivo delle grandi sorprese. In tal senso sembrerebbero essere al vaglio degli autori i nomi delle conduttrici Simona Ventura e Paola Perego ma anche il profilo del noto chef Bruno Barbieri.

Non è però a quanto pare finita qui perché secondo il noto portale gli autori avrebbero fatto un provino anche con il pasticciere Damiano Carrara. Il noto professionista sembra quindi deciso a fare esperienza anche in vesti inedite come quelle di ballerino ma per saperne di più non resta che attendere l’annuncio ufficiale.