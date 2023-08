Veronica Gentili deve stare attenta, un noto attore pronto a portarle via il posto: la clamorosa indiscrezione

La conduttrice Veronica Gentili deve guardarsi le spalle al timone de Le Iene: un noto attore vuole già prendere il suo posto.

La prossima stagione televisiva per la conduttrice Veronica Gentili sarà senza dubbio quella della svolta.

In vista infatti di settembre la rete Mediaset ha deciso di affidare alla giornalista un compito molto importante ossia occuparsi de Le Iene.

La Gentili prenderà così il posto di Belen Rodriguez finita ormai fuori dalla programmazione della rete. Non sarà senza dubbio un compito semplice ma la giornalista è pronta a scendere in campo.

Non ha però ancora avuto di presentarsi in studio che già deve guardarsi le spalle perché un noto attore ha rivelato di essere interessato proprio al suo posto.

Le Iene, l’arrivo di Veronica Gentili: chi punta già al suo posto

Dopo diversi anni trascorsi al timone di alcuni appuntamenti del preserale per Rete 4 e dopo un primo esperimento con Buoni o Cattivi su Italia 1, per la Gentili è arrivata una nuova opportunità. Dopo l’addio di Belen, la rete ha deciso di affidarle il timone del format di inchiesta Le Iene in programma sempre il martedì in prima serata. Con lei sul palco ci sarà anche Max Angioni e non mancheranno gli ospiti come accaduto negli anni precedenti.

Alla conduttrice non resta quindi che mettersi al lavoro tra poche settimane in quanto il format tornerà regolarmente in onda subito dopo l’estate. Nonostante la Gentili sia appena arrivata vi è un volto noto che ha rivelato di essere interessato alla conduzione del format e si tratta dell’attore Francesco Arca ma vediamo cosa ha dichiarato.

Francesco Arca, il suo sogno nel cassetto: occasione da conduttore

Il noto attore italiano è stato intercettato dai microfoni di SuperGuidaTv in occasione del Giffoni Film Festival. Tra le tante domande anche una in merito al suo futuro non solo come attore ma anche come conduttore. In merito ha rivelato: “La conduzione non mi ha mai incuriosito fino in fondo però ci sono dei programmi che credo siano veramente giusti, nuovi, svelti, giovani“.

L’attore ha poi deciso di fare un esempio in merito: “Come ad esempio Le Iene, ti cito il più famoso e che ha una conduzione poco classica. Forse un pensierino ce lo farei“. Arca non considera quindi la conduzione come un lavoro da fare davvero ma per Le Iene potrebbe anche fare una eccezione alla regola. Da sottolineare che si tratta comunque di un discorso generico e non vi è alcuna trattativa all’orizzonte.