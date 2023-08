Amadeus senza freni, mai visto così arrabbiato: “Ti accompagno all’uscita”

Amadeus, l’amatissimo conduttore dell’Azienda di Viale Mazzini, come non l’avete mai visto. Arrabbiato, accompagna fuori dallo studio una persona. Il racconto dei fatti.

Siamo avvezzi a vedere il mitico Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, a non perdere mai e poi mai il suo proverbiale self control sul Piccolo Schermo anche quando sia davvero dura non farlo.

Eppure c’è una volta in cui ha letteralmente perso le staffe e non ha affatto nascosto al suo pubblico tutto il suo dissenso.

Del resto la situazione aveva preso risvolti decisamente pesanti e si percepiva aria di tensione in studio. Non si era trattato del fatto di una battuta fatta fuori luogo o di un errore tecnico che purtroppo può capitare, ma di ben altro. Si tratta di qualcosa di molto grave. Difatti possiamo ampiamente parlare di mancanza di rispetto.

Un sentimento importantissimo e che non dovrebbe mai e poi mancare nella vita di alcun essere umano sia nel settore privato sia lavorativo. E se questa mancanza avviene pure sul Piccolo Schermo all’interno di un seguitissimo programma di Rai 1, è logico che non si può fare finta di niente.

Amadeus senza freni, mai visto così

Ed è dunque per questo motivo che Ama non l’ha fatto. In primis non ha perso la calma, ha fatto il classico bel respiro e contato fino a dieci. Poi ha cercato, con fermezza e gentilezza, di ristabilire l’ordine e di chiedere al concorrente di comportarsi meglio e di non mancare per l’appunto di rispetto al pubblico presente in studio e a casa, oltre che al programma e a chi ci lavora con dedizione.

Questo è il succo del significato delle parole dette e non dette del conduttore che è ancora oggi uno dei più richiesti e amati dagli italiani di ogni età. Da tanti anni, oltre a rivestire il duplice ruolo di direttore artistico e presentatore del prestigioso Festival di Sanremo, ci fa compagnia su Rai 1 con tanti divertenti quiz show. Se ora la fa con I Soliti Ignoti in passato l’ha fatto con L’Eredità.

“ Ti accompagno fuori”, l’affermazione di Ama che non ammette repliche

Il fattaccio è accaduto moltissimi anni fa, esattamente nel 2003 . L”uomo che fece arrabbiare Amadeus con le sue risposte sbagliate e pronunciate appositamente così per il gusto di prendere in giro, fu Pedro Valti. Ciò che fece andare la mosca al naso al buon Sebastiani è che l’altro rispondeva in maniera irrispettosa, quasi in forma di scherno.

“Credo che tu non faccia ridere Pedro!“, a un certo punto sostenuto Ama. Pedro ha poi incalzato dicendo: “Faccio piangere, vien da piangere anche a me! Non vedo l’ora di andare a casa a mangiare la pasta e fagioli!”. A quel punto il conduttore, non potendone più disse: ” Mi sto agitando io, quindi tra poco ti accompagno all’uscita“. Tuttavia non ce ne è stato bisogno dal momento che Pedro se ne è andato da solo.