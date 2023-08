Luca Vezil, il durissimo sfogo della nuova compagna sul suo errore clamoroso: “Ci sono cascata in pieno”

Vengono fuori i primi dettagli sulla nuova fiamma di Luca Vezil e come è riuscito a conquistarla: la rivelazione.

Il nome di Luca Vezil è da qualche anno ormai noto al mondo dei social. Da sempre presta infatti il suo volto ad alcune campagne pubblicitarie. Inoltre è impegnato anche come influencer, fashion blogger e infine ama la fotografia che usa proprio in occasione dei suoi tanti viaggi in giro per il mondo.

In questi anni ha però animato non solo il mondo dei social con il suo lavoro ma anche il gossip con la sua vita sentimentale.

Per diverso tempo è stato infatti il compagno della nota influencer Valentina Ferragni salvo prendere strade diverse l’anno scorso.

Adesso però Luca sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore e questo grazie ad un altro volto noto della televisione e dei social ma vediamo la situazione nei dettagli.

Luca Vezil, la sua storia con Valentina e l’addio: spunta la nuova fiamma

Valentina e Luca sono stati una coppia per ben otto anni prima di decidere di lasciarsi lo scorso mese di ottobre. I due hanno condiviso tutti questi anni insieme, sono andati a convivere, hanno adottato un cane e sono stati felici. Per questo motivo la notizia della loro separazione ha lasciato tutti senza parole e sono state fatte tante ipotesi quali un tradimento o un amore che si è trasformato in bene con il passare degli anni.

A quasi un anno dal loro annuncio di cose ne sono cambiate. Valentina è più volte finita al centro di alcune segnalazioni di presunti flirt mentre di recente è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con Matteo Napoletano. Per quanto riguarda Luca invece è stato visto più di una volta con l’ex corteggiatrice Virginia Stablum e dopo mesi di silenzio i due hanno reso la loro storia ufficiale.

Virginia Stablum, la tattica di Luca per conquistarla: i dettagli

Dopo alcuni mesi di segnalazioni e avvistamenti, Luca e Virginia si sono decisi ad uscire allo scoperto. In occasione del compleanno del modello la Stablum ha scelto di pubblicare la loro prima foto insieme e raccontare come sono andate le cose. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e rappresentante dell’Italia durante Miss Universo ha rivelato: “Luca ha fatto arrivare come antipasto una delle mie pizze preferite dimenticandosi che sono intollerante al frumento e quindi la pizza è rimasta lì“.

La Stablum ha poi aggiunto: “Poi è arrivato il cibo asiatico con tanto di dedica sul mio pad thai. Ha usato la chiave del cibo per conquistarmi ed io ci sono cascata in pieno“. Una tattica quindi vincente quella di Luca e i due adesso sembrano essere più felici ed innamorati che mai.