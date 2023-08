Nina Moric in ospedale, intervento delicatissimo: “L’ora più buia” | Racconto tristissimo

Non è proprio un gran momento per la modella e showgirl croata. La Moric, ricoverata in ospedale, ha parlato senza se e senza ma, dell’ora più buia. Che cos le è successo? Come sta ora?

I fan di Nina sono seriamente preoccupati, soprattutt0 quelli storici e della prima ora. Che cosa sta succedendo a quella splendida e bellissima donna, dotata di una carica di sensualità fuori dal comune che li faceva sognare in un battito di ciglia?

In moltissimi la ricorderanno di certo, ancora giovanissima, quando danzava nei video del mitico Ricky Martin.

Tantissime sono state poi le campagne pubblicitarie che l’hanno vista indiscussa protagonista così come tantissime trasmissioni televisive. Inoltre i vari salotti televisivi, che ormai pullulano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia, la volevano a tutti costi in qualità di gradita ospite.

Ciò è accaduto anche quando è finito il suo matrimonio con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona con il quale ora come ora i rapporti sono di nuovo difficili e molto tesi, per non dire decisamente turbolenti. La fine della loro liason aveva fatto molto discutere e quando i due avevano ricucito un rapporto, ma di mera amicizia, i fan della Moric avevano tirato un bel sospiro di sollievo.

Nina Morici e la sua “ora buia”

Del resto lui per la modella è stato un uomo molto importante visto che è il padre di suo figlio Carlos che oggi è diventato un giovane e bellissimo uomo. Ultimamente il ragazzo ha voluto trascorrere più tempo con il suo celebre papà ma pare, come attesterebbero alcuni annunci Social fatti dalla stessa Nina, che sia ritornato di recente da lei.

Fatto sta che lei non se la sta affatto passando bene in questo periodo. Non per nulla era apparsa molto stanca e provata anche agli occhi dei fan che ora sono seriamente preoccupati per lei. Lei che si è fatta vedere in ospedale e che ha parlato dell’ ora più buia. Che cosa le è successo? E soprattutt0 come sta ora la showgirl?

Le sue parole dall’ospedale

A quanto pare un po’ meglio anche se deve ancora riprendere le forze. “Anche nell‘ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi ma domani può essere un giorno migliore“, ha così proferito l’artista direttamente dall’ospedale. Poco dopo ha aggiunto sibillina: “A volte i miracoli sono persone buone e con cuori gentili. Grazie”.

Ora i suoi e stimatori si augurano che lei possa sfruttare il periodo estivo per ricaricare le pile. Intanto dopo questo suo annuncio, fatto a fine maggio, lei è comparsa dopo settimane sui Social con un nuovo look a livello di chiome, composto da treccine. Nina sta dunque pian piano tornando. E la sua sarà una splendida rinascita.