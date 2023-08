Carolina Marconi discriminata, tutte le porte chiuse in faccia: il motivo ti farà accapponare la pelle

Carolina Marconi è una vera e propria star del padre di tutti i reality. Ora la vippona parla di porte sbattute in faccia. Il motivo? Da far rimanere senza parole chiunque.

Si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori quando giovanissima ci ha fatto sognare ad occhi aperti in nome del suo ragguardevole fascino al Grande Fratello.

Al tempo non esisteva quello Vip. Era il 2004 e aveva fatto perdere la testa a molti concorrenti così come ai numerosi telespettatori.

Lei non vinse ma rimase uno dei volti più noti dei quell’edizione, così come Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli, Patrick Pugliese e Serena Garitta che poi conquistò un po’ a sorpresa la vittoria finale. Carolina, dopo la sua uscita dalla Casa Più Spiata d’Italia era richiestissima ovunque. Molti locali la volevano come ospite e i fotografi se la contendevano per scatti sensuali e chic.

Inoltre è stata anche grande protagonista di uno splendido calendario senza veli che ha incantato e lasciato senza fiato i suoi numerosi estimatori. Ha lavorato tantissimo come modella e testimonial ed è apparsa in tante trasmissioni televisive anche in veste di gradita ospite. Ha anche ben presto conosciuto l’amore per la recitazione, diventando una brava attrice.

Carolina Marconi sta combattendo un’altra battaglia

Nel 2022 la donna ha partecipato al GFVip dove però la sua permanenza all’interno della Casa Più Spiata d’Italia non è durata granché. Ciò è stato fonte di grande dispiacere per i suoi numerosi fan che la seguono da tempo con infinito amore e che sanno pertanto del vero calvario da lei vissuto per via del tumore.

Lei ne ha parlato a cuore aperto nel suo libro autobiografico Sempre con il sorriso- La storia della mia battaglia più difficile, pubblicato da Piemme. A starle accanto durante la sua lotta contro il cancro è stato anche il fidanzato Alessandro Tulli che è i suo compagni di vita da 10 anni. La coppia ora però sta combattendo un’altra battaglia. Lei ha parlato di discriminazione senza tanti giri di parole.

Il suo duro sfogo sui Social

In poche parole sia lei che il suo compagno vorrebbero costruirsi una famiglia e avere dei figli. Loro vorrebbero adottarli ma non possono. No, lo Stato Italiano non lo consente a una coppia in cui un membro è stato un malato oncologico: “Richiedere muti, prestiti, assicurazioni e adozioni, per un’ex paziente significa spesso fare i conti con il passato e con la patologia che si è lasciato alle spalle”.

Queste sono solo alcune delle amare parole pronunciate dalla Marconi, portavoce della fondazione AIOM. L’ex Vippona chiede il diritto di oblio oncologico. “Ho avuto un tumore e per lo Stato non posso adottare“. Ha poi ringraziato i suoi followers per il sostegno della raccolta firme per il diritto negato in tale direzione ai pazienti guariti dal tumore e che, ad oggi, ha superato le 60.000 adesioni.