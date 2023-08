Beatrice Valli in ospedale | Attimi di terrore per lei: “Ha ingerito una…”

Grandissima paura per l’ex volto di Uomini e Donne. La splendida Beatrice Valli in ospedale in ospedale con la figlioletta. Il racconto dei fatti e le condizioni odierne della bimba.

Mentre sul Web ci si continua a chiedere chi saranno i tronisti della prossima stagione televisiva del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato del Piccolo Schermo, i telespettatori più assidui e storici seguono sui Social con vivo interesse i volti storici della trasmissione. E fra di essi si deve di certo annoverare la bellissima Beatrice Valli.

La sua storia d’amore è nata proprio nel famoso studio, alla Corte della mitica Queen Mary. Era il 2014 quando scese dalle famose scale per corteggiare l’allora tronista Marco Fantini. Lui la scelse e la loro storia è proseguita a spron battuto.

I due hanno costruito insieme una splendida famiglia, mettendo al mondo tre figli. Parliamo di Bianca, Azzurra e Matilda.

Tuttavia lei ne ha un altro, nato quando era poco più che una ragazzina. Si chiama Alessandro e ha accompagnato la sua giovane e bella mamma all’altare quando ha sposato il suo bel tronista. Tra l’altro Discovery ha dedicato alle loro nozze un emozionante speciale che ci ha mostrato anche i preparativi, come la scelta dell’abito da parte della sposa.

Beatrice Valli, grande paura per lei

Fatto sta che ora i fan della coppia si sono molto preoccupati per un fatto che è accaduto alla loro secondogenita, ovvero la meravigliosa Azzurra. Difatti la bimba avrebbe inavvertitamente ingoiato una monetina mentre giocava poco prima di dedicarsi al pranzo. Grande è stata la paura della sua mamma che l’ha portata prontamente in ospedale.

In poche parole le due si trovavano in bagno. Beatrice si stava finendo di preparare per andare a pranzare mentre la bimba le faceva compagnia giocando con la borsa della mamma. Nel farlo aveva tenuto la boccuccia aperta e così una monetina che era contenuta nella borsettina le è caduta per l’appunto in bocca.

Azzurra ha ingioiato una monetina. Prima la paura poi il lieto fine

La star di Uomini e Donne ha parlato ai suoi fan tramite i Social sia prima che dopo la visita in ospedale. Fortunatamente dopo poche ore papà Marco e mamma Beatrice con la loro bimba sono potuti tornare a casa. “La monetina è stata ingioiata ma menomale è finita nell’intestino, per cui dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un bello spavento”, ha svelato l’ex corteggiatrice.

Tra l’altro la monetina ingoiata era per fortuna molto piccola e quindi non si è incastrata ma è scesa subito. Insomma, alla fine la situazione si è risolta e la famiglia si è poi riunita felice sul divano di casa per tante coccole. Ovviamente la più coccolata è stata le splendida Azzurra che certamente si sarà molto spaventata per quello che le era successo.